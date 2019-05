PARTAGER Le taux débiteur global en net recul, annonce BAM

Le taux débiteur global a connu, au premier trimestre de 2019, une baisse de 17 points de base (pbs) à 4,89%, annonce Bank Al-Maghrib (BAM).



Les taux ont ainsi reculé de 27 pbs à 4,6% pour les facilités de trésorerie, de 6 pbs à 4,8% pour les crédits à l’équipement, de 26 pbs à 5,16% pour les concours immobiliers et de 4 pbs à 6,41% pour les prêts à la consommation, précise BAM dans une note sur les résultats de son enquête trimestrielle sur les taux débiteurs du T1-2019. Par secteur institutionnel, les taux appliqués aux crédits aux entreprises se sont repliés de 22 pbs à 4,68%, reflétant principalement une baisse de 15 pbs à 4,42% des taux appliqués aux grandes entreprises (GE) et de 33 pbs à 5,57% de ceux assortissant les prêts aux très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).



Concernant les taux des crédits alloués aux particuliers, ils ont reculé de 8 pbs à 5,6%, relève l’enquête de BAM.





LNT avec MAP