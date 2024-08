Le taux débiteur global au Maroc a augmenté de 3 points de base pour atteindre 5,43% au deuxième trimestre 2024, selon les récentes données publiées par Bank Al-Maghrib (BAM). Cette hausse, bien que modérée, reflète une tendance générale de renchérissement des coûts d’emprunt dans le pays, touchant aussi bien les entreprises que les particuliers.

Un impact différencié

Les différents segments du crédit ont été affectés de manière inégale. Les facilités de trésorerie, cruciales pour la gestion quotidienne des entreprises, affichent un taux de 5,39%, tandis que les crédits à l’équipement, essentiels pour les investissements à long terme, sont à 5,02%. Les prêts immobiliers, qui constituent un indicateur clé de la santé du marché immobilier, sont à 5,30%, et les crédits à la consommation, souvent les plus coûteux pour les ménages, culminent à 7,03%.

En ce qui concerne les secteurs institutionnels, BAM précise que les crédits aux particuliers sont assortis d’un taux moyen de 5,89%, tandis que les entreprises non financières bénéficient d’un taux légèrement inférieur de 5,37%. Au sein de ce dernier groupe, les grandes entreprises bénéficient de conditions un peu plus favorables avec un taux de 5,34%, contre 5,68% pour les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).

Parallèlement, les dépôts bancaires continuent de croître, atteignant 1.194,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2024, soit une hausse de 5,6% par rapport à l’année précédente. Cette augmentation est soutenue par les dépôts des ménages, qui s’élèvent à 887,7 MMDH, en progression de 5,4%. Parmi ces dépôts, 207,1 MMDH sont détenus par les Marocains Résidant à l’Étranger (MRE), soulignant l’importance continue des transferts de fonds des expatriés pour l’économie marocaine.

Les entreprises privées ont également vu leurs dépôts augmenter de 7,7% pour atteindre 203,9 MMDH à fin juin. Les taux de rémunération des dépôts à terme, quant à eux, ont légèrement augmenté, avec un taux de 2,77% pour les dépôts à 6 mois et de 3,2% pour ceux à 12 mois.

L’encours du crédit bancaire a progressé de 3,2% pour s’établir à 1.110,5 MMDH à fin juin 2024. Le crédit aux agents non financiers a crû de 1,2%, tandis que celui aux agents financiers a enregistré une hausse plus marquée de 14,3%. Cependant, le crédit aux entreprises non financières privées a reculé de 0,7%, principalement en raison d’une baisse de 5,9% des facilités de trésorerie. En revanche, les prêts à l’équipement et à la promotion immobilière ont augmenté respectivement de 6,6% et 0,3%.

Une autre tendance notable est la croissance continue du financement participatif destiné à l’habitat, notamment sous forme de « Mourabaha immobilière ». Ce segment a atteint 23,1 MMDH à fin juin 2024, enregistrant une hausse de 13,5% par rapport à l’année précédente.

Les indicateurs actuels de BAM montrent que l’accès au financement bancaire reste jugé « normal » par les industriels, et que le coût du crédit semble en stagnation pour la majorité des entreprises. Toutefois, la légère hausse des taux débiteurs et la croissance des dépôts bancaires suggèrent que les pressions sur les taux pourraient se maintenir, voire s’intensifier dans les mois à venir.

Le marché reste attentif aux prochaines décisions de politique monétaire de Bank Al-Maghrib, notamment en ce qui concerne l’évolution des taux d’intérêt directeurs, qui pourraient influencer directement les conditions d’emprunt et de dépôt pour les acteurs économiques au Maroc.

