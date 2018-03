PARTAGER Taqa Morocco, de bonnes performances en 2017

Le résultat net part du groupe Taqa Morocco ressort, au titre de l’année 2017, à 1014 MDH, en hausse de 3,6% par rapport à 2016. Cette hausse s’explique principalement par la bonne performance opérationnelle de toutes les unités, avec un taux de disponibilité de 92,5% qui se traduit par un chiffre d’affaires de 8,08 milliards de dirhams. Pour sa part, le résultat d’exploitation se maintient à 2,57 milliards de dirhams suite à l’effort d’optimisation des charges d’exploitation et d’amélioration de la productivité opérationnelle sur la période 2017mais aussi à l’évolution du coût du charbon sur la période, qui est resté stable autour de 66 dollars la tonne.

Ces éléments ont atténué les effets de la baisse du dollar par rapport au dirham en 2017, de 2,3% par rapport à 2016. Le taux de marge opérationnelle consolidé s’établit à 31,8% au 31 décembre 2017, contre 32% lors de l’exercice précédent.

Pour sa part, le résultat financier est en amélioration de 9,7%, passant de -709 MDH en 2016, à -640 MDH à fin 2017.

Cette progression s’explique, selon le management, par l’effort de renégociation des charges d’intérêt sur la période.

Le résultat net consolidé s’est également amélioré de 1,8%, passant de 1,29 milliard en 2016 à 1,32 milliard de dirhams à fin 2017. Le taux de marge consolidée ressort, ainsi, en hausse à 16,3% au 31 décembre 2017, contre 16,1% à fin 2016.

Cet effort d’amélioration des marges a aussi été accompagné par un effort de remboursement de la dette, qui se traduit par l’amélioration du ratio de levier de financement, passant de 3,1x en 2016 à 2,9x en 2017.

Concernant les comptes sociaux, le résultat net de Taqa Morocco s’est établit à 972 MDH, contre 939 MDH, lors de l’exercice précédent. Cette évolution s’explique par la bonne performance des unités 1 à 4 avec un taux de disponibilité de 93,2% mais aussi grâce à l’amélioration du taux de marge d’exploitation de 0,6% à 17,5%.

Le résultat financier est également en net progression de 13,7% passant de 352 millions à 400 millions de dirhams, porté selon le management, par la baisse des charges d’intérêt sur emprunts et l’optimisation du placement des excédents de trésorerie.

Le CA, lui, ressort en repli de 2,4% à près de 4,4 MMDH, tandis que le REX et l’EBITDA, en appréciation respective de 1% et 1,6%, s’établissent à 771 MDH et 1,33 MMDH.

L’assemblé générale ordinaire a proposé la distribution d’un dividende de 40 dirhams par action, en hausse de 10%, soit 943 millions dirhams de dividendes qui seront distribués au plus tard au 25 juillet 2018.

Lors de la conférence de présentation de ses résultats organisée le 8 mars, et qui coïncide avec la journée, le directeur général de Taqa Morocco, Abdelmajid Iraqui Houssaini a annoncé la nomination de Mme Bendehbia Fatima en tant que directrice générale de la Centrale.

A. Loudni