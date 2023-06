Taptap Send, en partenariat avec Thunes et Attijariwafa bank, lance un nouveau service de transfert d’argent au Maroc destiné aux Marocains du Monde et à leurs proches au Maroc. Ce service permet des transferts instantanés vers des comptes bancaires au Maroc via la plateforme de transfert rapide d’Attijariwafa bank.

« Nous avons l’ambition de devenir l’alternative tant attendue par nos concitoyens résidant à l’étranger afin de leur permettre de contourner les modes de transferts complexes, coûteux et fastidieux », précise Marouane Taffah, Co-fondateur du Corridor Maroc.

La société dispose d’une équipe dédiée disponible 24h/24 et 7j/7 pour fournir un support dans plusieurs langues, dont le darija, et offrir un service personnalisé à ses clients dans différents pays tels que la France, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, le Portugal, les Pays-Bas, l’Angleterre, le Canada et les États-Unis.

La sécurité des données et la protection des clients sont des priorités absolues, précise-t-on auprès de Taptap Send. La société est conforme à la norme PCI DSS, garantissant la prise de mesures appropriées pour protéger les données des titulaires de cartes contre le vol en ligne et les utilisations frauduleuses. Taptap Send est également conforme aux réglementations sur la protection des données, notamment au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) applicable dans l’Union européenn

