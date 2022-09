La 21ème édition du festival TANJAzz est prévue du 22 au 24 septembre avec au programme près de 30 formations de 17 nationalités et de quatre continents différents.

Si ce festival historique et unique en son genre a changé de directeur, il garde son esprit et reste fidèle à ses acquis spécifiques de festival de découverte et d’ouverture.

Il est à préciser que la dernière édition de TANJAzz a été marqué par la passation de direction, entre le fondateur Philippe Lorin et Seven PM (société organisatrice de Jazzablanca Festival).

Après 3 ans d’arrêt causé par la pandémie, cette nouvelle édition s’inscrit dans la continuité a tenu à souligner Moulay Ahmed Alami, lors de la conférence de presse tenue mardi 6 septembre.

Comme à l’accoutumé, les lieux emblématiques de ville Tanger vivront au rythme du festival avec des animations gratuites dans le but d’atteindra un plus large public.

Ainsi TANJAzz proposera cette année la fanfare Zygos Brass Band qui animera les ruelles de Tanger, des cours de danse de Lindy Hop, Charleston et Swing donnés par le collectif français « Shake The Swing », ainsi que 2 concerts à la Place du Tabor « Scène Socco Alto », et à la Place du Méchouar « Scène BMCI Kasbah ».

En plus de la programmation artistique en ville, Tanjazz a noué des partenariats avec plus de 20 adresses à Tanger, musées et galeries d’art, hôtels, restaurants, concept stores et ateliers de créateurs. Les festivaliers auront ainsi des avantages et des promotions chez ces acteurs locaux pour découvrir et profiter des richesses de la ville de Tanger, souligne M. Alami.

Comme lors des précédentes éditions, le Palais des Institutions Italiennes ouvre ses magnifiques salles et jardins aux différentes scènes et aux espaces de restauration et de partage.

Chaque soir, sept concerts y sont programmés sur trois scènes thématiques avec une pléiade d’artistes.

Il s’agit de J.P. Bimeni & The Black Belts (Burundi), Bonga (Angola), Icône de la musique angolaise, le talentueux musicien marocain Mehdi Nassouli, Goran Bregovic (Serbie), Toni Green (Etats Unis), Diva de la soul du 21e siècle, le Grupo Compay Segundo (Cuba), Ambassadeurs de la musique cubaine, Yazz Ahmed (Bahreïn/ Royaume-Uni), Une des rares femmes trompettistes d’origine bahreïni-britannique, Monty Alexander (Jamaïque), Alfa Mist (Royaume Uni), figure incontournable de la scène jazz-hop britannique, Avishai Cohen Trio (Israël), Marco Guidolotti Quartet (Italie), et Youn Sun Nah Quartet (Corée du Sud).

Au programme également du Pub de la salle de réception du Palais, The Rabid Roosters (Espagne) composé de 8 musiciens reprenant les grands classiques de blues et du rock’n roll des années 40 et 50, The Yellbows (France), Ali Affleck (Royaume – Uni) ainsi que les DJs AliA (Belgique), Daox (Maroc) et Khalil Riyahi (Pays-Bas).

