Tanjazz festival revient pour sa 22ème édition, du 22 au 24 septembre, pour offrir aux aficionados du jazz et aux amoureux des découvertes et des musiques du monde, une programmation qui navigue entre différentes ambiances, époques et styles, et qui fait la richesse, la couleur et la singularité du festival.

Le public aura rendez-vous avec : Keziah Jones, Roberto Fonseca, Omar Sosa, The Gipsy Kings ft. Nicolas Reyes, Tigran Hamasyan, Mario Biondi, Hamid El Kasri, Hoba Hoba Spirit, mais aussi Kawtar Sadik, Mr ID et bien d’autres !

Le festival historique de Tanger s’apprête à animer la cité du Détroit pendant trois jours, au Palais des Institutions Italiennes et en ville. Au programme : des concerts gratuits, des fanfares, des concerts payants, des cours de danse et des jam sessions.

Avec, comme toujours, le jazz comme fil conducteur, le line-up de cette 22ème édition présente une palette riche de styles musicaux : world music, swing, blues, rythm’n blues, funk, salsa, soul, mais aussi gnaoua, desert blues et électro ; avec 20 formations issues de 6 nationalités.

Avec le soutien actif de nombreux acteurs institutionnels, des autorités publiques de Tanger, ainsi que de sponsors et de partenaires fidèles, Tanjazz évolue à chaque édition, avec une dynamique de pérennisation des acquis du festival mais aussi un esprit de renouvellement.

Dans ce sens, l’agence Seven PM, productrice exécutive de Jazzablanca, Casa Anfa Latina et Village Casa Anfa, privilégie l’expérience festivalière, toujours conviviale, élégante et surtout, ouverte à divers publics.

TANJAzz, le son de Tanger !

La magie de la capitale du Détroit et l’ambiance particulière de Tanjazz vont s’unir à nouveau pour trois jours de célébration en ville. La programmation gratuite du festival présente :

La Fanfare de Tanjazz

Les festivités vont démarrer le vendredi 22 septembre, dès 18H00, avec la fanfare Lazcar Volcano, qui animera chaque jour les ruelles de la Médina de Tanger, en démarrant par Bab El Kasbah et en passant par le Petit et le Grand Socco.

La fanfare “Lazcar Volcano” mélange les chants ancestraux (Maloya, Samba, Son Cubano) avec la rébellion urbaine (Hip Hop, Afro Beat, Funk). Lazcar Volcano captive et guide le public vers la liberté avec sa musique envoûtante.

La Scène BMCI Publique

Concerts gratuits à Bab El Marsa avec le soutien de la Fondation BMCI

Situé à Bab El Marsa, la scène BMCI Publique offrira chaque soir, 2 concerts gratuits. Le vendredi 22 septembre, les festivités démarreront avec un grand fidèle de Tanjazz ; Le maâlem tangérois Abdelmajid Domnati et sa troupe Gnawa Express. Le duo électrisant Sound of Mint, formé par Fadel Lahlou et Joël Pellegrini, offrira ensuite un mélange mystique entre musique électro et instruments africains.

Le lendemain, les chants du désert feront écho sur la scène BMCI Publique, avec la formation Mhamid Band. Issu de Mhamid Elghizlane / Zagora, les membres du groupe reprennent les paroles des chants traditionnels (comme la Guedra, Ahidous et Rokba) et des contes sahraouis, et les harmonisent avec des sonorités blues et rock. La soirée se poursuivra avec la talentueuse djette et chanteuse marocaine Kawtar Sadik, qui mêle Rock, Rap, Electro, Fusion et sonorités arabes et berbères.

Dimanche 24 septembre, la scène BMCI Publique sera clôturée en apothéose avec le concert de Maâlem Hamid El Kasri, suivi des sons électro fusion de l’incontournable Mr ID.

La Scène Socco Alto

Concerts gratuits – Centre commercial du Socco Alto avec le soutien d’ Aradei

La scène Socco Alto animera les soirées du samedi 23 et le dimanche 24 septembre, avec deux grands noms de la scène nationale : la voix envoûtante de Maâlem Hamid El Kasri prendra place le samedi, tandis que l’ambiance incroyablement festive du groupe Hoba Hoba Spirit s’installera le dimanche.

TANJAzz au Palais des Institutions Italiennes

Cœur battant de Tanjazz, le Palais des Institutions Italiennes ouvrira ses portes le vendredi 22 et le samedi 23 septembre dès 19H00.

L’aménagement du festival a été repensé pour offrir une expérience unique aux festivaliers. Le jardin extérieur du Palais abritera 3 food courts, un marché de créateurs, ainsi que de nombreuses animations offertes par les partenaires du festival. (espace accessible avec le pass Jardin).

Les 3 scènes du Palais sont réparties entre les magnifiques salles intérieures et le grand jardin extérieur. Elles accueilleront 7 concerts par soir, des cours de danse, ainsi que les incontournables jam sessions et diverses autres animations.

La Scène BMCI Palais

Situé dans le jardin extérieur du Palais, où se produiront les têtes d’affiche de cette édition, la “Scène BMCI Palais” verra se produire des musiciens de renom.

Vendredi 22 septembre

Mario Biondi (Italie) : Avec sa voix suave, fusionne soul, jazz et R&B avec une profondeur distinctive souvent comparée à celle de Barry White. Propulsé par « This is What You Are », Biondi captive toujours avec des performances passionnées.

The Gipsy Kings ft Nicolas Reyes (France / Espagne) : Groupe légendaire ayant conquis le monde avec leur rumba flamenca envoûtante, sont devenus des ambassadeurs mondiaux du rythme et de la joie grâce à leur fusion unique de flamenco, de pop et de rumba catalane. Avec Nicolas Reyes, membre fondateur, chanteur et leader des Gipsy Kings, leur venue à Tanjazz est un véritable évènement.

Samedi 23 septembre

Roberto Fonseca (Cuba) : Virtuose du Buena Vista Social Club, il ramène les nuits animées de la Cabane Cubaine des années 30 sur scène avec son spectacle La Gran Diversion. Accompagné de ses musiciens, le prodigieux pianiste insuffle une passion ardente dans les mélodies enivrantes de l’époque, et plonge le public dans les années folles de La Havane : une véritable immersion dans l’âge d’or de la musique cubaine.

Keziah Jones (Nigeria) : Musicien, dandy et globe-trotter, le Nigérian Keziah Jones est désormais une légende ! Sa musique, fusion audacieuse de blues, de funk et de rythmes africains, est un cocktail enivrant de groove et de conscience sociale. Avec sa guitare et sa voix, Jones raconte des histoires d’identité, de culture et de lutte, chaque note et chaque mot imprégné d’une passion indéniable.

La Scène Orange

Salle à l’intérieur du Palais, la scène Orange affichera des musiciens de grands talents et des artistes issus de différentes tendances de jazz:

Vendredi 22 septembre

Omar Sosa Quarteto AfroCubano (Cuba) : pianiste virtuose et compositeur cubain qui s’est forgé un parcours musical exquis en alliant jazz, musiques du monde, hip-hop et les éléments électroniques, tout en puisant dans ses racines afro-cubaines.

James Andrews et Frank Salis (USA / Nouvelle-Orléans) : Surnomé le « Satchmo of the Ghetto » de la Nouvelle-Orléans, James Andrews transporte avec son charisme naturel et sa musique entraînante. Il sera accompagné par Frank Salis au piano pour offrir un concert exceptionnel estampillé Nouvelle-Orléans !

Nirek Mokar & His Boogie Messengers (France) : Nirek Mokar, le « Prince du Boogie » séduit avec son énergie mêlant swing, blues et rock&roll, captivant les publics lors de festivals en France et à l’étranger.

Samedi 23 septembre

Tigran Hamasyan Trio (Arménie) : pianiste prodige et compositeur arménien, reconnu pour son stylenovateur qui fusionne le jazz, le rock et les influences folkloriques arméniennes. Un véritable talent du jazz actuel.

Terrie Odabi (Oakland) : Terrie est considérée comme l’une des chanteuses de, comparée même à Etta James. Elle captive la scène avec sa voix. Son chant déclenche des frissons dans le public, guidant une fusion de blues et de soul avec une énergie incroyable.

Nirek Mokar & His Boogie Messengers (France).

La Scène Volkswagen

Il s’agit de la mythique et belle salle de réception du Palais. Cette scène proposera une ambiance festive autour de cours de danse en début de soirée, suivi de concerts aux couleurs jazz, swing et blues, ainsi que les fameuses Jam Session qui font leur retour cette année à partir de 01h30 et qui promettent une ambiance de folie avec les musiciens du festival :

Vendredi 22 septembre

The B’ldi Jazz Trio (Maroc) : L’idée du B’ldi Jazz Trio est née d’une collaboration entre le pianiste Noreddine Bahha et le bassiste Hamza Souissi. Salim Akki, jeune batteur talentueux ajoute sa touche au groupe. Entre compositions personnelles teintées de musiques maghrébines, africaines, orientales et un répertoire international, cette formation développe une musique créative et expressive, qui laisse une grande place à l’improvisation.

Terrie Odabi (USA / Oakland).

Samedi 23 septembre

Sugarpie & The Candymen (Italie) : Menés par la voix rayonnante de Lara Ferrari, Sugarpie a The Candymen envoûtent l’Europe depuis plus de 10 ans avec un mélange chaleureux de jazz swing et de rhythm’n blues. Après avoir remporté le Public Jazz Award au festival Jazz Ascona en 2011, le groupe a sorti 6 albums et conquis des publics à travers l’Europe.

Urban Folklore (Maroc) : Urban Folklore a débuté en réarrangeant des standards de jazz avec des rythmiques et sonorités exotiques, tout en ayant toujours pour but la création originale. Grâce au soutien généreux de mécènes, le groupe a eu accès à des espaces de répétition et de création, lui permettant d’explorer diverses esthétiques et de développer un son unique. Ils ont enregistré leurs compositions en direct dans des studios marocains prestigieux, ont participé au festival Jazzablanca et partagé la scène avec des artistes renommés.

PROGRAMME PAR JOUR

VENDREDI 22 SEPTEMBRE

Tanjazz en Ville

Circuit Kasbah

Déambulation

18H00 Fanfare Lazcar Volcano

Scène BMCI Publique @Bab Marsa

21H30 Gnawa Express

23H30 Sound of Mint

PALAIS DES INSTITUTIONS ITALIENNES

Scène BMCI Palais (Jardin extérieur)

21H30 Mario Biondi & The Band, Crooning Undercover

23H30 The Gipsy Kings ft. Nicolas Reyes

Scène Orange

20h00 Omar Sosa, Quarteto AfroCubano

22h00 James Andrews & Frank Salis

00h00 Nirek Mokar & His Boogie Messengers

Scène Vokswagen

20H30 Cours de Danse par Rabat City Swing

22h00 The B’ldi Jazz Trio

00H00 Terrie Odabi

01H30 Jam Session

SAMEDI 23 SEPTEMBRE

Tanjazz en Ville

Circuit Kasbah

Déambulation

18H00 Fanfare Lazcar Volcano

Scène Socco Alto @Centre Commercial Socco Alto

20H30 Hamid El Kasri

Scène BMCI Publique @Bab Marsa

21H30 Mhamid Band

23h30 Kawtar Sadik

PALAIS DES INSTITUTIONS ITALIENNES

Scène BMCI Palais (Jardin extérieur)

21H30 Roberto Fonseca ‘La Gran Diversion’

23H30 Keziah Jones

Scène Orange

20H00 Tigran Hamasyan Trio

22H00 Terrie Odabi

00H00 Nirek Mokar & His Boogie Messengers

Scène Vokswagen

20H30 Cours de Danse par “Rabat City Swing”

22H00 Sugarpie & The Candymen

00H00 Urban Folklore

01H30 Jam Session

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

Tanjazz en Ville

Circuit Kasbah

Déambulation

11H00 Fanfare Lazcar Volcano

Brunch Tanjazz

13H30 Sugarpie & The Candymen

Scène Socco Alto @Centre Commercial Socco Alto

20H30 Hoba Hoba Spirit

Scène BMCI Publique @Bab Marsa

21H30 Hamid El Kasri

23H30 Mr ID

