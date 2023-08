Après une reprise réussie en 2022, Tanjazz, festival historique de jazz de Tanger, soufflera sa 22ème bougie du 22 au 24 septembre 2023.

Le festival dévoile une première partie du line-up 2023 : Les Gipsy Kings ft Nicolas Reyes, maîtres de la rumba flamenca, les pianistes et compositeurs Omar Sosa (Cuba), Tigran Hamasyan (Arménie) et Roberto Fonseca (Cuba) ! Trois musiciens prodigieux et inclassables de la scène Jazz internationale ; Mais aussi, le chanteur italien de soul Mario Biondi, le jeune pianiste français, virtuose du boogie-woogie, Nirek Mokar, ainsi que le trompettiste de La Nouvelle-Orléans James Andrews.

Organisée depuis l’année dernière par l’agence Seven PM, producteur exécutif de Jazzablanca, Casa Anfa Latina et Village Casa Anfa, et soutenue par la Fondation BMCI, sponsor officiel du Festival depuis 2008, cette nouvelle édition de Tanjazz proposera une programmation enrichie, pour profiter pleinement de la magie de la capitale du Détroit. L’ambition étant d’offrir une expérience festivalière fidèle à l’ADN de Tanjazz. La nouvelle équipe d’organisation prolonge ainsi cette promesse d’ouverture et de découverte, tout en élargissant le rayonnement du festival à de nouveaux publics.

Pour cette 22ème édition, Tanjazz offrira deux jours de fête au sein du Palais (accès payant) avec 14 concerts, mais aussi des concerts et fanfares en accès gratuit, que le public découvrira à travers la ville durant les trois jours.

Les aficionados du festival seront heureux de retrouver l’emblématique Palais des Institutions Italiennes, cœur battant du festival, avec ses trois scènes, ses jardins et ses espaces de restauration. Tanjazz promet des moments mémorables, notamment avec le retour de la grande scène extérieure du Palais, la scène BMCI, ainsi que la programmation des “Jam Sessions”. Ces dernières, tant appréciées par les festivaliers comme par les musiciens, offriront à nouveau des moments de communion et de célébration musicale inoubliables.

Pour cette 22ème édition, Tanjazz présente une panoplie d’artistes et musiciens virtuoses :

The Gipsy Kings ft Nicolas Reyes : groupe légendaire ayant conquis le monde avec leur rumba flamenca envoûtante, sont devenus des ambassadeurs mondiaux du rythme et de la joie grâce à leur fusion unique de flamenco, de pop et de rumba catalane.

Omar Sosa – Quarteto AfroCubano : pianiste virtuose et compositeur cubain qui s’est forgé un parcours musical exquis en alliant jazz, musiques du monde, hip-hop et les éléments électroniques, tout en puisant dans ses racines afro-cubaines.

Tigran Hamasyan Trio, pianiste prodige et compositeur arménien, reconnu pour son style novateur qui fusionne le jazz, le rock et les influences folkloriques arméniennes.

Mario Biondi, avec sa voix suave, fusionne soul, jazz et R&B avec une profondeur distinctive souvent comparée à celle de Barry White. Propulsé par « This is What You Are », Biondi captive toujours avec des performances passionnées.

Roberto Fonseca, virtuose du Buena Vista Social Club, ramène les nuits animées de la Cabane Cubaine des années 30 sur scène. Accompagné de ses musiciens, il insuffle une passion ardente dans les mélodies enivrantes de l’époque.

Nirek Mokar, le « Petit Prince du Boogie », séduit avec son énergie mêlant swing, blues et rock’n’roll, captivant les publics lors de festivals en France et à l’étranger.

James Andrews, le « Satchmo of the Ghetto » de la Nouvelle-Orléans, transporte avec son charisme naturel et sa musique entraînante. Accompagné par le talentueux Frank Salis, une soirée exceptionnelle est garantie !

Swing, Jazz, Blues, Rock, Soul et World Music, la suite de la programmation sera dévoilée début septembre. Elle illustrera les ambitions et l’engagement du festival à offrir aux Tangérois fidèles, aux festivaliers venus de l’ensemble du Maroc, mais aussi aux nombreux étrangers habitués de Tanjazz ; une édition festive et un voyage musical sans pareil !

PROGRAMME

Vendredi 22 septembre

@Palais des Institutions Italiennes

20h00 – Scène Orange : Omar Sosa, Quarteto AfroCubano

21h30 – Scène BMCI : Mario Biondi

22h00 – Scène Orange : James Andrews & Frank Salis

23h30 – Scène BMCI : The Gipsy Kings ft Nicolas Reyes

00h00 – Scène Orange : Nirek Mokar & His Boogie Messengers

Samedi 23 septembre

@Palais des Institutions Italiennes

20h00 – Scène Orange : Tigran Hamasyan Trio

21h30 – Scène BMCI : Roberto Fonseca “La Gran Diversion”

00h00 – Scène Orange : Nirek Mokar & His Boogie Messengers

