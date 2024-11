La 2ème édition de TangerRun, qui se tiendra les 16 et 17 novembre 2024, fait suite aux succès retentissants des précédentes éditions de CasablancaRun, MarrakechRun, et RabatRun.

TangerRun qui est un évènement organisé par l’association TheCityRun, vise à promouvoir la santé et l’adoption d’un mode de vie sain à travers la pratique du sport, tout en célébrant la beauté́ de Tanger et sa communauté́ sportive dynamique. L’évènement proposera une grande variété d’activités telles que des courses, des marches, des séances de fitness, etc., organisées par la communauté́ sportive de la ville. Des groupes de coureurs, des associations sportives, des coachs, ainsi que des ex-champions internationaux se mobiliseront tout au long du week-end pour encourager le plus grand nombre à pratiquer du sport.

Toutes les activités se dérouleront sur la corniche de Tanger (Place Oujda ex Manipolio) pendant deux jours. Que vous participiez en groupe, en famille, entre collègues ou en solo.

Par la même occasion, TangerRun mettra en avant la beauté de la corniche de Tanger, un cadre emblématique et idéal pour le sport en plein air. Cet évènement est une occasion parfaite pour (re)découvrir ce magnifique espace tout en participant à une initiative sportive enrichissante, dit-on auprès de l’organisation, notant que l’évènement célèbrera également la communauté sportive locale avec la participation d’associations, de coachs sportifs, de groupes de coureurs/marcheurs, et de champions : ‘‘Cet évènement n’aurait pas été possible sans le soutien des autorités locales, en particulier la Wilaya de Tanger, de nos partenaires engagés tels que Royal Air Maroc, MDM Mood Display Maroc, Kaline Dermo-Cosmetics, et Aquafina ainsi que nos partenaires media qui partagent notre vision d’un mode de vie sain et actif. TheCityRun vise à accueillir plus de 5 000 participants pour cette édition de TangerRun’’.

H.Z

Partagez cet article :