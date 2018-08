PARTAGER Tanger-Med confirme sa position de 1er port à conteneurs en Afrique

Tanger Med vient de conforter sa position dans le top 50 mondial des ports à conteneurs, se classant 1er en Afrique et 45ème au monde, selon le dernier classement de référence du “World Top Container Ports” de la revue spécialisée “Container Management”.

Selon un communiqué de la Tanger Med Port Authority, le port Tanger Med 1, dont la capacité est de 3 millions de conteneurs, a traité en 2017 un volume de 3 312 409 conteneurs EVP, soit 11% de plus que sa capacité nominale.

Cette performance lui a permis de gagner 6 places additionnelles en 2017, se classant 45ème parmi les 500 ports à conteneurs du monde.

A l’échelle de l’Afrique, Tanger Med se positionne comme le premier port à conteneurs sur le continent, suivi par Port Said en Egypte à la 52ème place avec 2 989 897 EVP traités, puis Durban en Afrique du Sud à la 65ème place avec 2 699 978 EVP traités, précise la Port Authority.

Seuls les autres ports africains de Lagos au Nigéria (1 500 000 EVP) et de Mombasa au Kenya (1 189 000 EVP) intègrent ce classement mondial.

Cette performance est le fruit de l’implication forte et de la synergie de l’ensemble des partenaires de Tanger Med, note la même source, saluant plus particulièrement l’excellente productivité des concessionnaires APMT, Eurogate et Boluda, la confiance continue des armateurs (Maersk Line, Hapag- Lloyd, CMA CGM, Arkas, Hamburg Sud…), l’engagement du personnel des Capitainerie et Pilotage du port pour l’optimisation des escales, l’implication des Administrations et Autorités concernées, la digitalisation engagée par Tanger Med notamment pour la réservation des créneaux d’escale conçue pour traiter les mouvements portuaires des navires.

La Port Authority prévoit que l’ouverture prochaine du port Tanger Med 2 en 2019, qui ajoutera une capacité additionnelle de traitement de 6 millions de conteneurs EVP, portera ainsi la capacité du complexe portuaire Tanger Med à 9 millions de conteneurs EVP.

Cette perspective permettra de hisser Tanger Med au rang des vingt premiers ports à conteneurs à l’échelle internationale, ce qui renforcera davantage sa position comme plateforme privilégiée pour les exportations marocaines, et comme un hub de référence pour les flux logistiques mondiaux et le Global Trade.

LNT avec MAP