PARTAGER Tanger Med et la CGEM lancent la Bourse du Fret

Tanger Med et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc ont organisé aujourd’hui à Casablanca, le séminaire de lancement de la bourse du Fret en présence de Mme Miriem Bensalah Chaqroun, Présidente de la Confédération, M. Fouad El Brini, Président de Tanger Med et d’acteurs économiques des secteurs du transport et de la logistique.

La bourse du fret est une plateforme électronique transactionnelle de mise en relation entre expéditeurs et transporteurs selon les prescriptions fonctionnelles de la CGEM. Elle s’inscrit dans le cadre d’une démarche de digitalisation engagée et d’amélioration des services offerts aux clients.

Ce nouvel outil intègre une offre de services de transport et de logistique dotant les PME marocaines et les professionnels du transport notamment, d’un outil simple et efficace leur permettant d’optimiser les coûts et de réduire les retours à vide.

A noter que la CGEM entreprend depuis plusieurs années des initiatives pour la facilitation des affaires et la simplification des procédures dans le cadre de la digitalisation.

Pour rappel, près de 51 328 150 de tonnes de marchandises ont été traitées et plus de 88 Milliards de Dirhams de produits marocains exportés à travers le port Tanger Med en 2017. Le complexe portuaire Tanger Med est ainsi la première plateforme portuaire d’export au Maroc avec une connectivité mondiale vers 174 ports et 74 pays dont 37 ports Africains.

LNT avec CdP