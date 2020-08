PARTAGER Tanger Med : 15 kilos de coke dans un pare-chocs

Les éléments de la sûreté nationale du port de Tanger Med ont réussi, aux premières heures de samedi, à mettre en échec une tentative de trafic de 15 kilogrammes et 884 grammes de cocaïne vers le Maroc, à bord d’une voiture portant des plaques d’immatriculation enregistrées à l’étranger.

L’opération de contrôle aux frontières effectuée sur la voiture, immédiatement après son arrivée au port lors d’un voyage maritime exceptionnel en provenance de la France, a permis de saisir une cargaison de cocaïne bien emballée à l’intérieur du pare-chocs arrière de la voiture, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que le conducteur de cette voiture, un ressortissant belge d’origine marocaine et âgé de 35 ans, a été interpellé.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire menée par la brigade de la police judiciaire du port de Tanger Med, sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer toutes les potentielles ramifications et les personnes soupçonnées d’implication dans la commission de cette activité criminelle, a conclu la DGSN.

LNT avec Map