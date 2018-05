PARTAGER Tanger Free Zone : 200 MDH pour une usine de fibre optique

Mercredi 9 mai, le top management du Groupe Furukawa Electric s’est rendu à Tanger pour l’inauguration de sa première usine d’Afrique et du Moyen-Orient. Cette unité de production de solutions de fibre optique a nécessité une enveloppe budgétaire de 200 MDH. À terme, ce coût d’investissement sera revu à la hausse, dans les environs de 300 MDH. Le lieu d’implantation n’est autre que Tanger Automotive City. Cette nouvelle usine s’étale sur 31 000 m2 et permettra la création de 200 emplois qualifiés. Afin de favoriser le transfert de compétences et le partage d’expertise, les employés ont été formés aux États-Unis, en Amérique latine et en Allemagne.

Timothy F. Murray a relevé que « la demande des consommateurs pour une meilleure connexion Internet a conduit à la prolifération des data centers de pointe, de la technologie sans fil 5G et de la fibre optique pour les foyers (FTTH). Ces nouveaux modes de connexion, ainsi que la numérisation accrue des communications dans les entreprises, créent le besoin en fibre optique dans le réseau au niveau mondial. L’ouverture de cette nouvelle usine de Furukawa Electric à Tanger est un élément important de notre engagement pour soutenir la demande mondiale à travers une plus grande capacité de production. Nous prévoyons que cette demande s’intensifiera au cours de la prochaine décennie afin d’accompagner la multiplication des flux de communication. » Et de poursuivre que l’ouverture de cette usine ambitionne de répondre à la forte demande en câbles de fibre optique, et s’inscrit dans la stratégie de développement du groupe qui vise à augmenter de 20% sa capacité globale de production en 2018. Furukawa Electric ambitionne ainsi d’être le premier fournisseur mondial de solutions à base de fibre optique.

Au Maroc, Furukawa Electric s’implante à Tanger Automotive City (TAC) à travers sa filiale Optical Fiber Solutions (OFS). L’inauguration de cette première usine du groupe en Afrique et au Moyen Orient a eu lieu en présence de M. Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie Numérique, M. Takahide Kimura, Directeur et Vice-Président Exécutif de Furukawa Electric et Directeur Général de la Division des Solutions de Communication, Dr. Timothy F. Murray, Senior Vice-Président de Furukawa Electric et Président Directeur Général de OFS ainsi que du Dr. Peter C. Schultz, scientifique reconnu à l’échelle internationale, Directeur et Conseiller Principal à OFS et co-inventeur de la fibre optique pour les télécommunications.

« Furukawa lance à Tanger une activité pionnière sur le continent. C’est le témoignage, une fois de plus, de l’intérêt et de la confiance que porte un leader mondial à la destination Maroc », a déclaré M. Elalamy, ajoutant que « l’usine va répondre à une demande grandissante de connectivité à haut débit tant au niveau national qu’à l’échelle du continent et participera à un développement accéléré des technologies et services numériques en Afrique ».

H.Z