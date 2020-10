PARTAGER Tanger : Encore une usine clandestine de sacs en plastique démantelée

Les éléments des douanes relevant du commandement régional des brigades des douanes à Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont procédé, lundi à Tanger, au démantèlement d’une usine clandestine de fabrication de sacs en plastique.

Lors de cette opération, les éléments des douanes ont effectué une perquisition dans un magasin au district de Mghogha, qui a permis de saisir plusieurs équipements de fabrication de sacs en plastique et environ neuf tonnes de matières premières et de sachets d’emballage, a-t-on appris de source douanière.

Cette opération s’est également soldée par l’arrestation d’une personne qui se trouvait dans cette usine clandestine, qui opérait en infraction des dispositions de la loi n°77-15 portant interdiction de la fabrication, de l’importation, de l’exportation, de la commercialisation et de l’utilisation de sacs en matières plastiques. La même source fait savoir qu’une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet général compétent pour interpeller toutes les personnes impliquées dans cette affaire, notant que cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par l’Administration des douanes et impôts indirects en matière de protection du consommateur, de lutte contre la fraude et de protection de l’économie nationale.

LNT avec MAP