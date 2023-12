L’association Amna a organisé, mercredi à Tanger, une conférence pour annoncer la fin du projet « Access+ Fonds d’innovation », ainsi que l’annonce de la mise en place de l’application « Alpha Amna » de lutte contre l’illettrisme numérique.

Lancé en partenariat avec OXFAM et le Conseil national des droits de l’Homme en octobre 2022, et soutenu par le programme du gouvernement canadien, « Voix et Leadership des femmes », ainsi que par l’école nationale des sciences appliquées de Tanger (ENSA), ce projet vise à donner des réponses précises aux questions de violences basées sur le genre au Maroc, à travers la création de l’application « Alpha Amna », qui sera lancée prochainement, en plus de la mise en place d’une campagne de sensibilisation sur les cyberviolences au profit des étudiants.

S’exprimant à cette occasion, la présidente de l’association Amna, Rachida Belbah, a indiqué que ce projet, qui ambitionne de lutter contre l’illettrisme numérique, repose sur l’implication et l’ouverture de l’université marocaine, à travers des clubs impliqués dans le projet, ajoutant que le projet, en plus d’être une opportunité pour les étudiants de s’ouvrir au travail associatif et s’intégrer dans l’environnement social, a également contribué à soutenir un groupe important de femmes, à surmonter les obstacles auxquels les femmes divorcées sont confrontées et lutter contre les cyberviolences en général.

De son côté, le directeur de l’ENSA de Tanger, Ahmed Moussa, a estimé que cette rencontre constitue le début de la contribution des institutions universitaires aux programmes de la société civile, ajoutant que « l’école est une institution citoyenne et interagit avec diverses problématiques sociales, notamment celles liées à la violence à l’égard des femmes, en diffusant l’information via notamment les nouvelles technologies ».

Il a souligné que l’institution universitaire « ambitionne de renforcer l’ouverture des étudiants ingénieurs sur leur environnement social », notant que l’école est parmi les institutions leaders dans l’adoption d’une approche genre, à travers son implication dans la promotion de la présence des femmes, que ce soit dans l’administration ou dans le corps enseignant.

LNT avec MAP

