La ville de Tanger, deuxième pôle textile du Maroc, accueille la 19ème édition du salon Mode In Mode (MIM) et ce du 14 au 16 décembre 2022.

Rendez-vous international des professionnels de la mode et du textile au Maroc depuis 2003, MIM est organisé par l’Association Marocaine des Industries du textile et de l’Habillement (AMITH).

Depuis sa 18eme édition, qui a eu lieu en mars 2022, le salon a pris une nouvelle dimension et a élargi son offre à tous les maillons de la chaine textile incluant : fabrics, manufacturing, home textile, innovation / machinery, accessories, services, soulignent les organisateurs.

Le salon se positionne ainsi comme une véritable plateforme de rencontres professionnelles permettant d’aller à la rencontre de tout un secteur, et de construire des projets communs.

Cette 19ème édition est organisée sur une superficie de 7000 m² et connait la participation de près de 126 exposants.

L’objectif à travers cet événement est d’attirer de nouveaux donneurs ordres et s’ouvrir sur de nouveaux marchés notamment ceux de l’Europe du nord et des États-Unis à fin de réduire notre dépendance à un nombre très restreint de clients et ouvrir de nouvelles perspectives à notre secteur dans un contexte marqué par regain de sourcing de proximité et une forte demande en production textile propre et durable, a souligné Anass El Ansari, nouveau président de l’AMITH, à l’occasion de l’inauguration de MIM.

Il est à noter que cette édition est marquée par une forte participation des partenaires portugais ainsi que la présentation de Jorge Machado président de l’association du textile portugaise (ATP).

Deux conventions de partenariat ont été signés en marge de cet événement, la première entre l’AMITH et l’ATP pour promouvoir les investissements portugais au Maroc, la deuxième entre la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région Tanger-Tétouan-Al Houceima et l’AMITH.

Fouad Ahlouche El Kerriaste, directeur régional du CCISTTA, a affirmé que cette convention a plusieurs objectifs, notamment encourager les investigations dans la région et créer des opportunités de travail dans le secteur.

Asmaa Loudni

