Le Conseil d’administration de la Société Nationale de Garantie et du Financement de l’Entreprise (SNGFE), portant le nom de marque TAMWILCOM, a tenu sa 6ème réunion le mardi 28 mars 2023 sous la présidence de Mme Nadia FETTAH, Ministre de l’Economie et des Finances. Cette réunion a été consacrée principalement à l’examen du rapport de gestion et à l’arrêté des comptes au titre de l’exercice 2022.

A l’ouverture de cette réunion, Mme Nadia FETTAH a salué les efforts déployés par la SNGFE pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés. Au cours de l’exercice 2022, l’intervention de TAMWILCOM a en effet permis de mobiliser un volume de crédits de plus de 47 milliards de DH au titre de 83.300 opérations et ce, en faveur aussi bien des entreprises que des particuliers, avec un volume d’engagements consentis de près de 31 milliards de DH.

Au titre de cet exercice, l’institution a ainsi maintenu son soutien au financement de l’entreprise, activité qui a concentré 94% du volume des interventions de TAMWILCOM en 2022, avec des engagements consentis ayant atteint 29 milliards de DH, permettant la mobilisation de pas moins de 44 milliards de DH de crédits. En termes de répartition par secteur d’activité, ces financements ont principalement profité aux secteurs du commerce et distribution (31%), de l’industrie (25%) et du BTP (21%).

Au cours de l’exercice 2022, et malgré une conjoncture économique difficile, TAMWILCOM est restée mobilisée pour soutenir l’accès au financement, principalement pour les petites entreprises. Ainsi, sur près de 61.500 crédits garantis, 92% étaient en faveur des micros et des très petites entreprises (TPE).

Notons à ce propos la croissance marquée du produit Damane Express qui a couvert à lui seul à près de 50.000 crédits en faveur des TPE, enregistrant ainsi une hausse de 16% par rapport à l’exercice 2021.

S’agissant du dispositif « INTELAKA », depuis son lancement en février 2020 sur Hautes Orientations Royales et à fin décembre 2022, plus de 51.500 crédits ont été accordés en faveur de 31.500 entreprises au titre des mécanismes Damane Intelak, Intelak Al Moustatmir Al Qarawi et Start-TPE, pour un volume de crédits de plus de 8,7 milliards de DH destinés essentiellement à l’investissement (93%). L’impact du programme en termes de création d’emploi s’élève à plus de 112.000 emplois devant être créés.

Soulignons enfin que les travaux du Conseil d’administration ont également porté sur l’examen d’autres points à l’ordre du jour, notamment la validation des comptes de la SNGFE au titre de l’exercice clos ainsi que le renforcement de l’offre-produits de la Société en faveur des entreprises, conformément aux orientations du nouveau Plan Stratégique de TAMWILCOM pour la période 2023-2026.

LNT avec CdP

