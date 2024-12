TAMWILCOM a inauguré un nouveau Centre d’Affaires à Errachidia, portant à dix le nombre de ses centres régionaux à travers le Maroc. Cette initiative s’inscrit dans sa stratégie visant à renforcer la proximité avec les acteurs économiques locaux et à accompagner le développement régional.

La cérémonie d’ouverture, présidée par Hicham Zanati Serghini, Directeur Général de TAMWILCOM, a réuni des partenaires clés, notamment des représentants de la Wilaya, du Conseil régional, du Centre Régional d’Investissement (CRI), et de la CGEM. Cet événement marque l’engagement de l’institution à travailler en collaboration étroite avec les acteurs institutionnels et financiers de la région Drâa-Tafilalet.

Le nouveau Centre d’Affaires vise à faciliter l’accès au financement pour les Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPME) locales, à stimuler la création d’entreprises, et à soutenir les investissements régionaux. Il s’inscrit dans les efforts de TAMWILCOM pour dynamiser le tissu économique régional et répondre aux besoins spécifiques des entrepreneurs.

En parallèle de l’inauguration, TAMWILCOM a organisé la dernière étape de son Roadshow Régional 2024 à Errachidia, destiné aux partenaires financiers. Cette rencontre a permis de discuter des besoins des entreprises locales et de présenter en détail l’offre de TAMWILCOM, incluant les dispositifs de garantie et de financement disponibles pour soutenir les projets des TPME.

LNT avec CdP

