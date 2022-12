Taghazout, aux portes d’Agadir vers Essaouira sur la route côtière, est une belle destination balnéaire qui fait le bonheur de tous les Marocains et les étrangers fans de beaux paysages, de belles plages, de grillades de poisson, de tagines soussis, de l’arganier, de la banane de Tamri, des sports nautiques, notamment le surf, de la pêche dans les plages d’Immi Oudder vers Tamri jusqu’à Imesouane… Taghazoute reste un joyau naturel où montagnes et mer offrent un formidable tableau.

Aujourd’hui, Taghazout Bay, c’est tout cela à la fois, et plus encore. En effet, la destination propose des produits et prestations haut de gamme autour des dimensions balnéaire, culturelle, naturelle et éco-touristique, tout au long de l’année. Mohammed Cherkaoui Eddeqaqi, DG de la SAPST, explique que « ce site joue un rôle central en tant que destination toristique inclusive et intégrée qui accompagne de manière effective la future vocation de toute la Région en tant que pôle touristique et renforce son attractivité ».

Concrètement, Taghazout Bay a progressivement développé sa capacité litière pour atteindre 3.300 lits à fin 2022, avec une offre hôtelière proposée par sept enseignes internationales dont un hôtel associé à une composante RIPT (Résidences Immobilières de Promotion Touristique) mais aussi un hôtel autour du concept de village de surf. A cela s’ajoute une offre résidentielle de plus de 1.000 unités, composée de résidences fermées et sécurisées autour du golf, sous forme de villas et d’appartements.

Du côté du management de la SAPST, on indique que l’implantation de chaînes internationales est un gage de confiance en le potentiel exceptionnel de la Station Taghazout Bay et en l’expertise de ses promoteurs. Des opérateurs de renom ont choisi d’investir dans cette station, bénéficiant d’atouts inégalés : « A fin 2022, sept unités hôtelières, gérées par des enseignes internationales, sont opérationnelles. Elles proposent des positionnements et une offre d’hébergement très diversifiée. Il s’agit du Hyatt avec deux hôtels : Hyatt Place et Hyatt Regency; Radisson, Hilton Fairmont , RIU et Pickalbatros. L’ouverture courant 2024 du Marriott Taghazout (5*), doté d’une capacité de 500 lits, permettra de consolider la montée en gamme de l’offre hôtelière de la destination ».

Côté animation, une multitude de composantes ont été conçues et réalisées pour rythmer la vie de la Destination et répondre aux attentes de tous les publics. Ce large éventail, décliné en accord avec les dimensions balnéaire, culturelle, naturelle et éco-touristique du site, ne cesse de s’enrichir pour proposer une offre d’animation complète.

Ces derniers mois, trois nouvelles composantes sont venues étoffer et diversifier l’offre de la station. Il s’agit du centre Targant, le nouveau Beach Club et deuxième parcours de golf de 9 trous. Au menu aussi, une académie de Surf (TADENGA), une académie de Tennis ISSAKI ( un projet en cours) et bien d’autres activités conciliant pratiques sportives et découverte de la nature : kayak, VTT, ou planche à voile, séances de Fitness et de Yoga…

Ceci étant, En diversifiant son offre, Taghazout Bay se vit toute l’année, tous les jours. Bénéficiant d’un climat exceptionnel avec 340 jours d’ensoleillement par an, d’une connectivité optimale (routière, autoroutière et aérienne) et couvrant plusieurs segments touristiques (balnéaire, sport, MICE…) la destination contourne la saisonnalité.

En effet, elle accueille ses visiteurs avec un programme d’animations déployé tout au long de l’année et correspondant à tous les publics, en toutes saisons.

En somme, Taghazout Bay a réussi à se transfomer, depuis une vaste étendue de 615 hectares, pour proposer des produits et prestations de haut de gamme autour des dimensions balnéaire, culturelle et éco-touristique.

En chiffres, la station Taghazout Bay a nécessité un investissement de 11 MMDH permettant la création de 20 000 emplois directes et indirectes. Sa bande côtière est de 4,5 km de plages d’une beauté exceptionnelle. La capacité litière à l’horizon 2024 est de 4 600 lits. Le parcours golfique de 27 trous s’étale sur 75 ha. Le site abritera un Village de Vacances Eco-Resort de 50 ha. Le nombre de visiteurs prévu est de 300 000 personnes/an.

H. Zaatit

