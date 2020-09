PARTAGER SUV Compact : Lancement du nouveau KIA Seltos

Le nouveau Seltos est disponible à partir de de 219 000 Dhs. Ce modèle est disponible en 4 niveaux de finition : Motion, Motion+, Active et Exécutive. La voiture est équipée d’une motorisation dotée d’une puissance de 115 ch et d’un couple de 250 Nm. Il est associé à une transmission automatique ou manuelle six vitesses, quelle que soit la finition choisie.

Smart Stream est la nouvelle stratégie de la marque visant à améliorer le rendement énergétique et à réduire les émissions de ses moteurs à combustion interne, tout en optimisant les composants du moteur. Avec des dimensions extérieures subtilement plus grandes et un empattement plus long, le Seltos présente la plus grande cabine et l’un des plus grands coffres de tous les SUV du segment B. L’habitacle offre ainsi plus d’espace pour les jambes, grâce à une ligne de toit haute et droite et une plus grande hauteur libre. Le coffre dispose de 433 litres d’espace (VDA), l’une des plus grandes capacités sur le marché.