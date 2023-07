Bank Al-Maghrib (BAM) a présenté son 19ème rapport annuel sur la supervision bancaire pour l’exercice 2022 ce lundi 24 juillet à Casablanca. Ce rapport détaille l’activité du secteur des établissements de crédit et organismes assimilés, ainsi que leur contrôle par BAM au cours de l’année 2022, marquée par une décélération de la croissance économique et une inflation mondiale exceptionnelle.

La directrice de la supervision bancaire à BAM, Hiba Zahoui, a souligné que l’environnement macroéconomique a eu un impact négatif sur l’activité bancaire au Maroc, entraînant une augmentation des créances en souffrance et une baisse de rentabilité. Néanmoins, les indicateurs du secteur bancaire ont démontré la solidité et la résilience de l’écosystème bancaire marocain.

Pour renforcer la stabilité du système bancaire, promouvoir l’inclusion financière, développer une économie verte et accélérer la digitalisation, BAM a mis en place plusieurs réformes et projets. La banque centrale a également renforcé la résilience des banques en les invitant à la prudence concernant la distribution de dividendes et à soumettre les projections de leur solvabilité selon différents scénarios.

En ce qui concerne l’activité bancaire, le crédit a augmenté de 6,5% en raison des besoins de financement accrus des entreprises dus à l’augmentation des prix de l’énergie et des matières premières. Cependant, les crédits aux ménages ont ralenti. Les résultats du système bancaire ont connu un recul de 13% en 2022 en raison de la hausse des taux monétaires et obligataires, mais les groupes bancaires ont pu améliorer leurs résultats consolidés grâce aux performances à l’international.

Concernant la finance verte, BAM a mené avec l’appui de la Banque Mondiale une évaluation des risques liés au changement climatique susceptibles d’impacter les institutions bancaires. En matière d’intégrité financière, BAM s’est mobilisée pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ce qui a permis au Maroc de sortir de la liste grise du Groupe d’action financière « GAFI ».

BAM a également soutenu la digitalisation des services bancaires en contribuant notamment à la mise en place d’un système d’authentification et d’identification en ligne des usagers des services bancaires, ainsi qu’à l’établissement de textes réglementaires dans les domaines du cloud computing, du paiement mobile et du crowdfunding.

Dans le cadre de la relation banques-clients, BAM a renforcé cette relation par des initiatives réglementaires, conventionnelles, de contrôle et de communication. Des actions ont été entreprises pour renforcer l’accès à l’information des demandeurs de crédit, promouvoir l’approche genre pour l’autonomisation économique des femmes, améliorer l’accessibilité des personnes en situation de handicap aux services bancaires et adopter des pratiques éthiques en matière de recouvrement pré-judiciaire des créances.

En parallèle, les travaux de mise en place d’un comparateur des tarifs bancaires et des dates de valeur ont été achevés en coordination avec le secteur bancaire, permettant le déploiement d’une première offre de service début 2023.

Un autre volet du rapport a abordé le nombre de cartes bancaires en circulation, qui s’est élevé à 18,9 millions en 2022, soit une augmentation de 5,4% par rapport à 2021. La majorité de ces cartes est toujours utilisée pour des opérations de retrait en espèces (88%). Le nombre de comptes bancaires ouverts sur les livres des banques a également augmenté de 8,4% pour atteindre 33,9 millions.

En ce qui concerne l’activité bancaire, le niveau de concentration a continué de baisser en 2022. La part des trois premières banques dans le total des actifs du secteur s’est établie à 61,6%, tandis que celle des cinq plus grandes banques a atteint 76,4%. L’année a également été marquée par l’acquisition d’une banque étrangère par un groupe marocain, modifiant la configuration du statut de l’actionnariat du secteur bancaire.

L’encours brut des crédits a augmenté de 6,5% à 1.060 milliards de dirhams (MMDH) en 2022. Les crédits aux entreprises non financières ont enregistré une accélération à 11,3%, tandis que ceux destinés aux ménages ont ralenti à 2%.

Selim Benabdelkhalek

Banques participatives, la rentabilité s’améliore petit à petit

En 2022, les banques et fenêtres participatives ont enregistré une augmentation significative de leur produit net bancaire (PNB), qui s’est élevé à 666,6 millions de dirhams (MDH), soit une hausse de 27% par rapport à 2021. Après retrait des rémunérations versées aux « Mouwakil » et aux titulaires de dépôts d’investissement, le PNB s’est élevé à 875,3 MDH, en augmentation de 28%. La principale composante du PNB retraité a été la marge réalisée sur l’activité de financement par Mourabaha, qui s’est chiffrée à 799,2 MDH, en hausse par rapport aux 615,6 MDH de l’année précédente. La marge sur commissions a également augmenté de 27% pour atteindre 77,8 MDH. En ce qui concerne le résultat des opérations de marché, il est passé de 7,8 MDH à 4,1 MDH. Les charges générales d’exploitation ont augmenté de 6%, totalisant 741,1 MDH, avec une hausse de 9% pour les charges de personnel et de 12% pour les charges externes. Le résultat brut d’exploitation agrégé du secteur s’est amélioré pour atteindre -74,3 MDH, comparé à -175,6 MDH en 2021 et -321,1 MDH en 2020. Le coût du risque s’est établi à 30,3 MDH, augmentant par rapport aux 23,9 MDH de l’année précédente. Le secteur a enregistré un résultat négatif de -129,3 MDH, une amélioration par rapport aux -206,8 MDH en 2021 et -350,9 MDH en 2020. La marge bancaire globale a baissé de 34 points de base pour atteindre 3,12%. Cette baisse a été absorbée par les frais généraux à hauteur de 1,65% et par le coût du risque à concurrence de 0,48%.

