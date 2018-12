PARTAGER SUEZ installe des bornes enterrées à Tanger

SUEZ transforme la collecte des déchets ménagers à Tanger en implantant des conteneurs à déchets enterrés dans les arrondissements de Tanger Médina et de Souani.

Au total, ce sont 10 bornes qui seront mises en service pour mieux collecter les déchets de plus de 320 000 habitants que compte la zone Tanger Ouest, gérée par SITA Boughaz, filiale du Groupe SUEZ. L’installation de ce nouveau type de bornes d’apport volontaire vise à supprimer les points de regroupements de bacs roulants, ainsi que le dépôt de sacs-poubelles sur les trottoirs, lesquels encombrent et polluent les espaces publics. Bien utilisés, ces équipements, de par leur grande capacité (6m3), leur impact visuel moindre et leur faible emprise sur la chaussée, améliorent considérablement la salubrité et la propreté du cadre de vie des arrondissements de Souani et Tanger Médina, dit-on auprès de la société.

D’autre part, les bornes enterrées améliorent les conditions de travail des agents de la collecte. Le vidage des conteneurs enterrés est en effet plus propre, plus simple et plus rapide grâce aux

camions ampliroll grue. Le choix des emplacements de ces points de collecte, en concertation avec l’autorité délégante et les autorités locales, prend en considération les zones à forte densité de

population mais aussi les endroits faisant partie du circuit touristique de la ville, précise un communiqué de Suez. Ainsi, les 3 premières bornes seront implantées à la place Marche Verte (Cadiz), à la place Oued Al Makhazine et à l’avenue Ibn Ardoune (Hatim Taï).

Pour cette opération inédite dans la ville de Tanger, la filiale de SUEZ consacre un montant global d’investissement de plus de 1,5 millions de DH. Une campagne de sensibilisation accompagnera les citoyens pour la bonne utilisation de ce nouveau dispositif de collecte des déchets. Pour rappel, SUEZ est présente depuis 2014 dans la ville de Tanger pour la collecte des déchets ménagers et le nettoiement, via sa filiale SITA Boughaz.

