Dans un contexte où l’accès à l’eau potable est de plus en plus précaire, il est impératif d’utiliser cette ressource vitale de manière responsable. Le ministère de l’Équipement et de l’Eau, conscient de l’importance capitale de cette question et de l’urgence de la situation au Maroc, a entrepris une large campagne de sensibilisation. Son objectif est d’informer et de mobiliser le public sur cette problématique cruciale.

Cette campagne nationale, menée sous le slogan “L’eau que nous préservons aujourd’hui, sera présente demain”, survient à un moment critique alors que le Maroc est confronté à d’importants défis hydrologiques, amplifiés par la sécheresse, le changement climatique et l’augmentation de la demande en eau due à la croissance démographique.

Déployée tout au long de l’année 2024, cette campagne sera diffusée sur diverses plateformes afin d’atteindre différents publics. Elle comprendra des spots publicitaires diffusés progressivement sur les principales chaînes de télévision et de radios nationales, ainsi que sur les principaux sites de médias en ligne et les réseaux sociaux. Ces messages mettront en avant des gestes simples mais efficaces, tels que la réduction de la consommation d’eau domestique et la réparation des fuites d’eau à domicile.

Cette campagne se déroulera en trois phases distinctes. Tout d’abord, une sensibilisation à l’importance de la ressource pour renforcer la conscience des citoyens face au stress hydrique que traverse le pays. Ensuite, une sensibilisation sur les gestes pratiques permettant d’économiser l’eau et de limiter les gaspillages. Enfin, une communication transparente envers le public sur les actions et mesures prises au niveau national, régional et local.

Il est important de rappeler que le 16 janvier dernier, SM le Roi Mohammed VI a appelé le gouvernement à mettre en place une communication transparente et régulière envers les citoyens concernant l’évolution de la situation hydrique et les mesures d’urgence à prendre.

