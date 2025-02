Stellantis a annoncé le 3 février 2025 une simplification de son organisation afin de mieux répondre aux exigences du marché et d’accélérer la prise de décision. Cette initiative fait suite aux changements annoncés en décembre 2024 et vise à renforcer l’efficacité de l’entreprise tout en plaçant le client au centre de sa stratégie.

Dans le cadre de cette réorganisation, Stellantis optimise la gestion des responsabilités entre les niveaux régionaux et mondiaux. Les ajustements permettent aux régions de disposer d’une plus grande autonomie dans la planification et le développement des produits ainsi que dans les activités industrielles et commerciales. Cette nouvelle structure garantit également une meilleure coordination avec les fonctions globales de l’entreprise pour assurer un service optimal aux clients.

Parmi les principaux changements annoncés :

Intégration des activités software : elles sont désormais regroupées au sein de l’organisation Développement Produits et Technologie, sous la direction de Ned Curic , afin d’optimiser la mise sur le marché des innovations.

: elles sont désormais regroupées au sein de l’organisation Développement Produits et Technologie, sous la direction de , afin d’optimiser la mise sur le marché des innovations. Renforcement du pilotage de la qualité : en plus de ses fonctions de COO pour les régions Amérique, Antonio Filosa prend la direction mondiale de la qualité, un enjeu central pour Stellantis.

: en plus de ses fonctions de COO pour les régions Amérique, prend la direction mondiale de la qualité, un enjeu central pour Stellantis. Regroupement des Corporate Affairs et Communications : ces fonctions sont fusionnées sous la direction de Clara Ingen-Housz pour une meilleure cohérence dans les relations avec les parties prenantes.

: ces fonctions sont fusionnées sous la direction de pour une meilleure cohérence dans les relations avec les parties prenantes. Création d’un Marketing Office : dirigé par Olivier François, ce nouvel ensemble rassemble les professionnels du marketing des marques du groupe pour optimiser la communication, la publicité et les activités de sponsoring.

D’autres changements concernent la direction des marques :

Bob Broderdorf prend la tête de la marque Jeep® .

prend la tête de la marque . Alain Favey rejoint Stellantis et dirige la marque Peugeot .

rejoint Stellantis et dirige la marque . Xavier Peugeot est nommé à la tête de DS Automobiles .

est nommé à la tête de . Anne Abboud prend la direction de l’unité Stellantis Pro One, dédiée aux véhicules utilitaires.

Le Chairman de Stellantis, John Elkann, a déclaré : « Dans le prolongement des changements de décembre, ces nouvelles mesures renforcent notre agilité et notre rigueur d’exécution au niveau local. Nous sommes impatients d’accompagner notre croissance en proposant à nos clients un large choix de véhicules thermiques, hybrides et électriques de grande qualité. »

Enfin, le processus de nomination du nouveau CEO permanent, engagé depuis décembre 2024, se poursuit sous la supervision d’un comité spécial du Conseil d’Administration et devrait être finalisé au cours du premier semestre 2025.

LNT avec CdP

