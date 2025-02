L’usine Stellantis de Kénitra poursuit son développement dans l’automatisation industrielle des flux intralogistiques avec la production locale de véhicules à guidage automatique (AGV – Automated Guided Vehicles). En développant et produisant ces équipements sur site, Stellantis vise à renforcer son autonomie industrielle et à favoriser le sourcing local dans la région Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Ces AGV, conçus pour le transport automatisé de charges lourdes allant jusqu’à 1 200 kg, contribuent à l’optimisation des opérations intralogistiques. Ils ont pour objectif d’améliorer la productivité, de réduire les coûts et d’intégrer davantage de ressources locales.

L’atelier AGV de Stellantis Kénitra est le premier de ce type dans la région MEA. Avec une capacité de production prévue de 1 000 unités par an, l’usine assemble un véhicule à guidage automatique toutes les trois heures. Ce résultat repose sur une organisation logistique combinant un double flux d’assemblage mécanique et électrique. La phase finale inclut des tests et une programmation pour assurer la conformité des performances.

En quatre semaines, l’usine a produit 90 AGV, mettant en avant la rapidité de mise en œuvre du projet. Ce développement s’inscrit dans la stratégie globale de Stellantis visant à augmenter sa capacité de production à 60 véhicules par heure dans le cadre de son projet d’expansion.

« La production interne des AGV à Kénitra traduit la stratégie de Stellantis en matière d’automatisation industrielle et d’autonomie opérationnelle. Ce projet permet d’intégrer les compétences locales et de développer des solutions adaptées aux besoins du site », déclare M. Mounir KHARBOUCHE, directeur de l’usine Stellantis Kénitra.

Ce projet repose sur une collaboration entre plusieurs sites Stellantis à travers le monde et met en avant l’expertise marocaine. Plus de 170 pièces, issues de fournisseurs du Maroc, d’Europe et d’Asie, sont assemblées localement par une équipe de 36 opérateurs formés sur place, accompagnés d’un automaticien et d’un mécanicien assurant le respect des normes de qualité.

La production d’AGV à Stellantis Kénitra s’inscrit dans une démarche plus large de compétitivité locale. En optimisant les coûts et en réduisant la dépendance aux fournisseurs externes, ce projet s’aligne avec les objectifs stratégiques du plan Dare Forward 2030.

LNT

Partagez cet article :