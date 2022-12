Sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la ville ocre se prépare à accueillir Stars in The Place 2022, jeudi 29 décembre.

Offert gracieusement au grand public par Lamalif Group, Stars in The Place a pour vocation de contribuer à la démocratisation du divertissement et à la promotion de la culture, expliquent les organisateurs.

Et de préciser : « La grande scène de Stars in The Place 2022, installée à Jemaa El Fna, réunira Gims, Dadju, Nej, Naps, Rym, Black M, Linh, Eva, Grini et Camélia Jordana. Le choix de ce plateau artistique éclectique n’est pas fortuit. Amis de la star Gims, les artistes invités sont très suivis et appréciés notamment par le jeune public marocain. Ils font exploser les compteurs avec des tubes aux millions de vues sur les réseaux sociaux ».

Parmi les nouveautés de l’édition 2022, l’aménagement d’un village premium et d’une zone VIP. Au menu, un programme riche et varié animé par les partenaires de l’événement.

« Aujourd’hui, Stars in the Place est une marque bien établie et fédératrice. Le méga-concert au standing international étant le cœur de la promesse, l’ambition est de faire évoluer et consolider l’offre à travers une série d’initiatives à forte valeur ajoutée. L’objectif étant d’offrir la meilleure expérience possible à un public avide de nouveautés », affirme Houda El Khatib, directrice exécutive au sein du comité d’organisation de Stars in The Place.

Il est à rappeler qu’en 2019, 140.000 personnes ont assisté au show. Pour cette édition, près de 200.000 spectateurs sont attendus.

