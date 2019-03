PARTAGER Spécial 8 Mars 2019 – Sommaire

Comme chaque année, à l’occasion du 8 mars, Journée mondiale de la Femme, nous sacrifions à la tradition. Non celle de parler de fleurs, bijoux, parfums ou prêt à porter, tels ceux qui considèrent que cette célébration est l’occasion de faire du fric sur le dos, (littéralement), de la Femme qui n’a qu’un seul jour dans l’année pour que l’on s’intéresse à elle.

Non plus celle de se lancer dans un marronnier du genre «où en est la Moudouwana ?», ou encore «quels sont les droits de la Femme au Maroc ?» Non plus, enfin, de publier une éphéméride sur les luttes féminines, essentiellement parce que cela relève de la couverture classique de l’information factuelle.

Le 8 mars, La Nouvelle Tribune et www.lnt.ma sacrifient à LEUR tradition, celle d’évoquer des Femmes qui méritent d’être connues de tous soit pour leur courage, leurs actions, leurs postures politiques ou sociales, leur place dans la société, leur dévouement aux causes et questions qui les importent, qui nous importent.

Fahd YATA