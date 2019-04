PARTAGER SOWIT, l’intelligence artificielle au service de l’agriculture africaine

SOWIT, c’est l’histoire de Hamza et Hamza, deux passionnés des problématiques agricoles en Afrique. Conscients du retard majeur de l’agriculture sur le continent, ils décident de créer une entreprise qui met la technologie au service du développement de l’agriculture africaine. SOWIT a l’ambition d’aider l’agriculteur africain à mieux connaître ses cultures pour ajuster sa prise de décision dans les moments les plus stratégiques et optimiser ses rendements.

L’agriculteur africain est, en moyenne, trois fois moins productif que son homologue asiatique, notamment du fait d’un manque d’information. Pour cela, SOWIT fournit aux agriculteurs deux types d’outils d’aides à la décision : des outils d’aide à la décision génériques et à valeur informative : météo, prix du marché selon les cultures, tendances anticipées…Des outils d’aide à la décision personnalisés selon la localisation des champs, le type de culture, l’itinéraire technique et les objectifs de l’agriculteur : conseils pour la fertilisation, l’irrigation…L’objectif est de rendre accessibles ces outils pour l’ensemble des producteurs, quelle que soit leur taille. Le savoir-faire SOWIT s’articule autour d’expertises agronomiques, statistiques et photogrammétriques. Concrètement, les données sont récoltées principalement grâce à trois vecteurs d’information différents : des prélèvements du terrain à divers endroits, des images satellites, et via des drones.