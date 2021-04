Un mémorandum d’entente a été signé jeudi à Agadir, entre le Centre Régional d’investissement Souss-Massa (CRISM), la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services Souss Massa (CCIS SM ) et la Fédération des Technologies de l’Information de Télécommunication et de l’Offshoring (APEBI).

En vertu de cet accord paraphé en présence notamment du Wali de la région de Souss Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji, les parties souhaitent coordonner leurs synergies au service de l’écosystème de l’Offshoring et de l’IT régional.

Il s’agit d’un partenariat qui vise la création d’une antenne régionale de l’APEBI pour fédérer les acteurs de l’Offshoring et de l’IT présents dans la région et accompagner l’ensemble des secteurs productifs de la région dans leur processus de transformation digitale et le parrainage des initiatives en Offshoring par l’APEBI, ainsi que l’échange d’informations entre le CRI SM, la CCIS et l’APEBI sur le secteur, notamment en termes de nouvelles créations d’entreprises, nombre d’emplois dans la région, nouvelles incitations, chiffres clés du secteur.

Aux termes de ce mémorandum d’entente , l’APEBI accompagnera le CRI SM et la CCIS SM dans les efforts consentis pour l’attractivité de la région aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale, l’identification des nouvelles niches du secteur de l’offshoring et la création de synergies entre les acteurs régionaux, la mise en place d’un dispositif d’accompagnement 360°, dédié aux acteurs de l’écosystème régional (Formation, mise en réseau, conseil, suivi & accompagnement, etc.) et la recherche par les trois partenaires des financements de projets entrant dans le présent accord.

Ce partenariat vient renforcer les actions de promotion et d’attractivité, mise en place au niveau régional, dans le cadre de la déclinaison du Plan d’Accélération Industrielle, lancé en janvier 2018.

LNT avec CdP

Partagez cet article :