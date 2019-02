PARTAGER “Sourire de Reda” lance sa nouvelle campagne de sensibilisation

En marge de la journée nationale pour la prévention du suicide, l’association « Sourire de Reda » a organisé, mardi 5 février, une conférence de presse pour annoncer sa nouvelle campagne de sensibilisation. Créée il y a 10 ans, l’association se bat pour renforcer la prévention du suicide en sensibilisant l’opinion publique, en animant des ateliers de prévention dans les établissements scolaires et en offrant une écoute aux jeunes en détresse.

Cette année, pour sa campagne de sensibilisation, en plus du hashtag « ana_m3a » (je suis avec toi), l’association a lancé une vidéo de 3min45’ sur Youtube avec un message fort en direction des jeunes en souffrance. Réalisée par Sigma, cette vidéo a rassemblé des visages connus de la télé et de la toile marocaine qui ont décidé de se mobiliser contre le suicide: Asma El Arabi/ The Tberguig, Baddunes, Ed, Reda Allali, Hicham Masrar, Souhail Echaddini et Ghassan El Hakim ainsi que des jeunes de l’association Sourire de Reda (Radia Debbagh, Yasmin Chaimaa Ben Rahhal et Othmane Doukha). «L’adolescence est souvent source d’incompréhension. Certains jeunes ne parvient pas à verbaliser ce qu’ils vivent, d’autres vont le faire d’une façon que les adultes ne savent pas toujours décoder», précise Meryeme Bouzidi Laraki, présidente de Sourire de Reda. Et d’ajouter: «Nous souhaitons leur dire qu’ils ne sont pas seuls! Nous voulons également rassurer leurs amis, leur famille et les libérer de leurs craintes afin qu’ils puissent aider ceux qui ont besoin de leur soutien».

Selon l’Organisation Mondial de la Santé, le suicide est la 2ème cause de décès chez les 15-29 ans après les accidents de la circulation. En 2014, le Maroc a enregistré 1628 cas de suicide, dont 80% d’hommes. Autre chiffre alarmant, celui du ministère de la santé qui affirme que 14% des 13-14 ans déclarent avoir fait une tentative de suicide. Pour sa part, le service d’assistante en ligne « Stop silence » mis en place par l’association a traité en 2018 près de 380 cas. Cette conférence de presse était également l’occasion de sensibiliser les médias au traitement des informations relatifs au suicide : les images à utiliser et celles à bannir, les mots employés pour décrire le suicide (ne pas donner un caractère séduisant, romantique, héroïque ou lâche à cet acte), etc.

AL