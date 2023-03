La direction de Sonasid, avec à sa tête M. Ismail Akalay, Directeur Général, a reçu la presse lundi 20 mars 2023 pour la traditionnelle présentation des résultats d’une année pour le moins mouvementée, notamment avec un 2nd semestre qui a vu une forte pression inflationniste sur les marchés régionaux, et un spread historiquement élevé tout au long de l’année.

Opérationnellement, l’année 2022 a surtout vu pour Sonasid la mise en production de la fameuse fibre d’acier, qui permet d’accélérer fortement la construction industrielle. Pour le moment, elle est dédiée à 80% à l’export, mais M. Akalay a émis le souhait qu’elle soit adoptée par les industriels au Maroc, notamment dans le secteur automobile.

Côté chiffres, le CA social de Sonasid s’établit à 4 851 MDH en 2022, en croissance de 10% par rapport à 2021. L’EBITDA se situe à 303 MDH en 2022, en progression de 1% par rapport à l’année précédente et représente 6% du chiffre d’affaires annuel. La stratégie adoptée par Sonasid pour améliorer son EBITDA continue ainsi à fonctionner, avec des chiffres largement supérieurs à l’historique. La bonne exécution du programme stratégique, axé sur le renforcement de la compétitivité, l’optimisation des coûts fixes et le développement de nouveaux relais de croissance, a ainsi permis de maitriser l’impact de la contraction du marché de la construction. Le résultat financier ressort à -21 MDH en 2022 contre +11 MDH en 2021, impacté par la forte volatilité du taux de change durant l’exercice. Le résultat net social s’élève ainsi à 121 MDH en 2022, en recul de -29 MDH par rapport à l’année précédente. Encore une fois, s’il est en baisse, il reste à un niveau similaire au RN de 2021, qui était lui-même largement au-dessus de ceux des années précédentes. Le résultat net part du groupe se situe à 86 MDH, en recul de -22 MDH par rapport à 2021 en raison de la baisse des volumes et d’un impact non récurrent. Sonasid conserve une structure bilancielle solide avec une trésorerie excédentaire (y compris les titres et valeurs de placement) de 852 MDH.

Les Investissements réalisés à fin décembre 2022 s’élèvent à 142 MDH, en progression de 65% par rapport à 2021, et ont porté sur le renforcement de l’excellence opérationnelle et le lancement de la production de la fibre d’acier, un nouveau produit à forte valeur ajoutée. La direction laisse entendre que ce niveau d’investissement sera maintenu pour 2023.

Pour ce qui est des perspectives pour l’avenir, celles-ci sont très positives, si le Maroc continue sa stratégie de développement durable. En effet, l’acier de Sonasid est réalisé à partir de 80% d’énergies renouvelable, largement au-dessus des moyennes mondiales, et l’industriel vise même les 100% assez rapidement. « Nous sommes prêts pour la taxe carbone ! », explique M. Akalay. Sonasid compte même se faire certifier par un institut étranger sur ce point, pour pouvoir, si le gouvernement marocain met en place la réglementation nécessaire, vendre ses économies en carbone sur les bourses, ce qui lui permettrait une rentrée d’argent supérieure à son RN !

Avec un grand projet de recrutement de femmes ouvrières à Nador, et des efforts de digitalisation pour payer les petits ferrailleurs, Sonasid se pose en industriel exemplaire pour ce qui est du développement durable…

Selim Benabdelkhalek

