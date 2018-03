PARTAGER Sonasid renoue avec des résultats positifs

Sonasid renoue avec la croissance au titre de l’année 2017, avec des indicateurs en progression dans un marché en surcapacité et très concurrentiel.

Le groupe a présenté ses résultats lors d’un point de presse organisé le 30 mars à Casablanca. Ainsi, le chiffre d’affaire du sidérurgiste marocain enregistre une croissance de 21% à fin 2017 pour atteindre 3,65 milliards de dirhams, contre 3 milliards l’année dernière.

Cette évolution est due, selon Abdelilah Fadili, Général Adjoint Chargé des Finances et Controlling, à une hausse du prix de vente moyen, soutenue par l’augmentation des prix de la ferraille à béton au niveau international.

Le RNPG de Sonasid ressort à 44 MDH contre un résultat négatif de -62 MDH en 2016. Sur le plan opérationnel, le groupe enregistre une amélioration de l’EBITDA de 115%, passant de 123 MDH l’année dernière à 265 MDH cette année. Le résultat d’exploitation est également en amélioration sensible et s’établit à 160 MDH au titre de l’année 2017 contre 5 MDH à fin 2016.

Concernant le résultat net, le groupe renoue avec le vert, passant de -46 MDH en 2016 à 81 MDH en 2017.

Sur le plan bilanciel, Sonasid reste sur des fondamentaux solide avec une amélioration du fond de roulement, qui passe de 616 millions de dirhams en 2016 à 755 millions de dirhams à fin 2017. Pour sa part, la maitrise du besoin en fond de roulement a baissé à 757 millions de dirhams, contre 793 millions de dirhams, et le niveau d’endettement ressort pratiquement à 0.

Le management explique que malgré un marché national de la construction contracté, mais en net regain depuis le 4ème trimestre 2017, Sonasid a tiré avantage de sa structure de coûts compétitive, de son offre produits et services, et du développement de nouveaux marchés à l’export.

«Sonasid continuera à développer son dispositif de distribution nationale et internationale, son offre de produits et services et la rationalisation des coûts de production », a clôturé Amin Abrak Directeur Général de la Sonasid.

AL