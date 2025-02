La société marocaine Somagec a signé un accord préliminaire pour la construction d’une liaison électrique entre l’Angola et la République démocratique du Congo (RDC), annoncent plusieurs sources. Ce projet, d’un montant de 1,3 milliard de dollars, viserait à renforcer l’intégration du marché énergétique dans une région où l’accès à l’électricité demeure limité.

Ce projet prévoit la mise en place de lignes de transmission à haute tension, permettant à l’Angola d’exporter son excédent énergétique vers ses pays voisins. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large visant à améliorer la distribution de l’énergie en Afrique centrale et à soutenir le développement économique et industriel de la région.

L’accord souligne également l’implication croissante des entreprises marocaines dans les investissements en Afrique.

LNT

Partagez cet article :