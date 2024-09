L’association Enim Bénévolat, sous l’égide de l’Association des Étudiants de l’École Nationale de l’Industrie Minérale (ENIM), annonce le lancement de la quatrième édition de sa caravane humanitaire « Bghina Koulchi Y9ra ». Cette initiative, dédiée à soutenir l’entrée scolaire, se tiendra le 14 septembre 2024 à douar GHOULAN, dans les provinces de BERRCHID, et bénéficiera à 200 enfants.

L’objectif de cette caravane est de promouvoir la scolarisation des enfants issus de milieux défavorisés et de leur offrir les moyens nécessaires pour réussir. Pour cela, Enim Bénévolat prévoit de distribuer 200 cartables remplis de fournitures scolaires, d’organiser des services médicaux et des activités récréatives, et d’améliorer les infrastructures scolaires pour un environnement d’apprentissage optimal.

Cette action s’inscrit dans le cadre des nombreuses initiatives sociales d’Enim Bénévolat, reconnu pour son engagement auprès des populations les plus vulnérables. Le club organise régulièrement des événements solidaires tels que des concerts de charité, des campagnes de don de sang, des visites d’orphelinats et de maisons de retraite, ainsi que la distribution de paniers alimentaires et de moutons à l’occasion de l’Aid Al-Adha. Des caravanes socio-médicales sont également mises en place pour soutenir les régions rurales les plus défavorisées.

Enim Bénévolat lance un appel à la solidarité et invite tous ceux qui souhaitent contribuer à cette cause à se joindre à eux. Ensemble, ils espèrent faire de cette caravane un moment de partage et de générosité, en offrant aux enfants de douar GHOULAN l’opportunité de commencer l’année scolaire avec dignité et espoir.

LNT

