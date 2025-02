Le Salon International de l’Énergie Solaire et de l’Efficacité Énergétique se tiendra du 25 au 27 février 2025 à la Foire Internationale de Casablanca.

Cet événement est, selon les organisateurs, considéré comme le salon majeur dans le secteur des énergies renouvelables et de l’énergie solaire en particulier dans la région. Organisé sous l’égide du Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, le Ministère de l’Habitat et le Ministère de l’Industrie et du Commerce, le salon se tiendra sous le thème des ‘‘ réseaux intelligents et le stockage : Des nouvelles perspectives pour le développement des énergies renouvelables décentralisées et l’accélération de la transition énergétique à l’échelle national et continental « , afin de suivre les profondes mutations du secteur énergétique et contribuer à l’innovation et à la recherche scientifique dans ce domaine vital.

Pour l’organisation, cette 13ème édition revêt une importance particulière, alors que le Maroc s’efforce de renforcer son leadership régional et international dans le domaine des énergies renouvelables, en mettant en place des solutions innovantes qui accéléreront la transition énergétique à travers le continent africain.

Et d’ajouter que cette l’édition 2025 devrait accueillir environ 120 exposants venus de 15 pays, avec une affluence de plus de 10 000 visiteurs attendus, en provenance de tous les continents : ‘‘Cette croissance continue du nombre de participants et de visiteurs témoigne de la dynamique croissante du secteur et de l’intérêt grandissant porté à cet événement au niveau international’’, dit-on auprès de l’organisation tout en notant que Solaire Expo 2025 constitue également une véritable opportunité pour stimuler les investissements dans le domaine des énergies renouvelables, en offrant aux investisseurs et entreprises marocaines et internationales la possibilité de découvrir les dernières innovations et technologies en matière de réseaux intelligents et de solutions de stockage.

Au menu, le salon se veut aussi une plateforme pour soutenir l’innovation et la recherche scientifique en organisons encore une fois le Concours Universitaire pour la Recherche et l’Innovation « CURI 2025 », et ce, conformément aux orientations royales visant à renforcer l’économie nationale et à intégrer les compétences marocaines dans les secteurs d’avenir, notamment dans les domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

Par ailleurs, le salon offrira un espace d’échange d’expériences entre les acteurs internationaux et locaux, des secteurs public et privé, à travers une série de conférences scientifiques et d’ateliers qui mettront en lumière les meilleures pratiques et réussites dans les domaines de l’énergie solaire et du stockage. De quoi renforcer la coopération entre les pays et à approfondir la réflexion sur des solutions innovantes pour relever les défis énergétiques et environnementaux, en accord avec les ODD.

Pour conclure, les organisateurs estiment que cette 13ème édition de Solaire Expo Maroc constitue une étape supplémentaire pour affirmer l’engagement du Maroc à accélérer la transition énergétique et renforcer son leadership dans le domaine de l’énergie propre et du développement durable…

H.Z

