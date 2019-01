Sodexo Maroc obtient une triple certification qualité

Sodexo Maroc, acteur majeur des services de Qualité de Vie, obtient simultanément trois certifications pour ses activités de restauration collective et de Facility Management : ISO 9001, ISO 22000 et OHSAS 18001.

Cette triple certification témoigne de la place centrale qu’occupe la qualité et d’excellence chez Sodexo, en particulier dans son organisation et dans la gamme des services déployés chez ses clients, que ce soit dans les métiers de la restauration collective ou ceux du Facility Management.

A l’issue de différents audits réalisés par le cabinet AFAQ AFNOR, Sodexo Maroc s’est vue décerner trois certifications couvrant l’ensemble de ses activités : ISO 9001 v2015 (Management de la Qualité), OHSAS 18001 v2007 (Santé et Sécurité au travail) et ISO 22000 v2005 (Management de la Sécurité des denrées alimentaires). Cette démarche s’inscrit dans la volonté de Sodexo Maroc de matérialiser davantage sa différentiation sur le marché, en tant qu’acteur de référence sur un secteur en devenir, celui des services autour de la Qualité de Vie, offrant ainsi une plus grande valeur à ses clients.

« Les métiers de la restauration collective et ceux du Facility Management peuvent être perçus individuellement comme une commodité. Chez Sodexo, nous disposons d’une offre unique d’intégration d’une large gamme de services qui nous permet de jouer un rôle clé, créateur de valeur chez nos clients. Nous avons, tout au long de notre histoire, placé naturellement la qualité au cœur de notre performance et de celle de nos clients. Nous sommes fiers d’avoir obtenu cette triple certification, et bien que ce soit une première dans notre secteur au Maroc, ce n’est pas une finalité en soi, c’est un marqueur valorisant qui rend plus visible notre engagement quotidien en faveur de l’excellence opérationnelle. » déclare Mouna Fassi Daoudi, administratrice – Directrice Générale de Sodexo Maroc.

Avec cette triple certification, Sodexo Maroc assoit indéniablement son leadership et son positionnement unique sur le marché en offrant à ses clients, des expertises et une large gamme de prestations régies par de hauts standards internationaux.