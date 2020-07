PARTAGER Smartphones : L’UltraDART 125W dévoilé

La marque de smartphones ‘‘realme’’ vient de lancer la solution de recharge de flash UltraDART 125W, ce qui en fait l’une des premières marques de smartphones à apporter la technologie la plus avancée au monde en termes de recharges rapide. La technologie de recharge de flash Dart de realme continue d’évoluer, passant de 30W, à 50W, à 65W, et atteint maintenant la spuissance de 125W. Sa création est d’une grande importance à l’ère de la 5G pour être la meilleure solution pour la durée de vie de la batterie des smartphones, selon le fabricant. ‘‘Avec ce système de recharge, un smartphone avec une autonomie de 4000mAh peut être rechargé à environ 33% en 3 minutes, ce qui permet de supporter des heures d’utilisation quotidienne. La raison pour laquelle il peut être entièrement chargé en seulement 20 minutes est liée à la commercialisation future et à la sécurité, realme contrôle spécialement la température du smartphone en dessous de 40°. realme veut contrôler la vitesse de chargement de manière intelligente et sûre, au lieu de poursuivre la vitesse de chargement extrêmement rapide’’, explique-t-auprès de realme Maroc, notant que ‘‘non seulement ce chargeur révolutionnaire prend en charge le téléphone chargé lorsque l’écran est allumé et en activité, mais il permet également de charger les smartphones plus rapidement, de manière plus sûre et plus confortable’’.

HZ