« SMarT Initiatives », un nouveau partenariat entre les fondations SMarT et Zakoura

La fondation SMarT et la fondation Zakoura, partenaires depuis près de 12 ans, lancent « SMarT Initiatives », un incubateur socio-économique dédié à la population d’Ain Harrouda.

A cette occasion, une convention a été signée, vendredi 14 avril, pour la période 2019- 2022 dont l’objectif est de concevoir des solutions concrètes et adaptées aux problématiques socio-économiques des habitants de la commune.

« Près de 3000 personnes ont bénéficier de formation à travers les différents accords signés entre nos deux fondations, des accords qui ont permis de participer à l’alphabétisation, essentiellement de femmes, dans la zone de Ain Harrouda, de faire de la formation professionnelle, etc. », a souligné Antoine Dutheil de la Rochère, président de la Fondation Smart. Et d’ajouter : « Cet incubateur, fruit d’une étroite collaboration avec les acteurs associatifs locaux, se veut un espace de co-développement ouvert sur son environnement et un levier de développement socio-économique ».

De son côté, Mme Rita El Kadiri, directrice générale Développement & Partenariats de la Fondation Zakoura a déclaré que l’insertion économique et sociale est de plus en plus difficile à la commune de Ain Harrouda où une forte précarité continue de résider, affirmant que ce projet devrait apporter des solutions à la population.

Il est à noter que dans le cadre du partenariat entre les deux fondations un état des lieux a été réalisé. Il a permis et de relever les principaux indicateurs socio-économiques de la commune d’Ain Harrouda. Il en ressort que 49% des sondés cherchent un travail dans l’industrie, 84% ont seulement un niveau collège, près de 20% sont à la recherche d’emploi et plus 20% souhaitent monter un projet… « Toutes ces données nous ont poussé à comprendre un peu plus cet environnement dans lequel nous allions opérer pour bien faire les choses et pouvoir lancer un projet adéquat », a précisé Mme El Kadiri.

Cet incubateur social « SMarT Initiatives » est basé donc sur une approche réfléchie et novatrice. Une analyse fine des attentes de la population a été réalisée en concertation avec les habitants de la commune, ainsi que les acteurs locaux de la société civile afin de mieux cibler les actions à mettre en œuvre. Les priorités exprimées s’articulent autour de l’implication des entreprises limitrophes de la commune en matière d’insertion des jeunes, le renforcement des compétences d’autonomisation économique et des dispositifs d’appui socio-économiques, l’accompagnement des porteurs de projets, ainsi que l’écoute et l’orientation socio-professionnelle, explique la fondation Zakoura.

Concernant le choix de la commune de Ain Harrouda en particulier, M. Dutheil explique que c’est la zone historique d’implantation industrielle de la Société Marocaine des Tabacs. « L’entreprise à travers sa fondation et à travers l’accord qu’elle a avec la fondation Zakoura veut réaffirmer son engagement citoyen, sa responsabilité sociale auprès des populations vivants à proximité de notre implantation industrielle », a-t-il souligné.

A. Loudni