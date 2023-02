L’Université Mohammed V de Rabat (UM5) et l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) ont signé une convention pour la création de la Chaire ICESCO Open Education « Pour un accès équitable à un enseignement inclusif, équitable et de qualité » à la Faculté des sciences de l’université.

Selon les termes de la convention, la Chaire ICESCO Open Education a pour objectif de renforcer les compétences des enseignants, enseignants-chercheurs et doctorants dans le domaine de l’éducation ouverte. Elle vise également à valoriser les pratiques pédagogiques des enseignants, enseignants-chercheurs et doctorants pour intégrer les ressources éducatives libres dans les classes et les établissements scolaires.

La Chaire vise également à augmenter l’utilisation des ressources et des outils de l’éducation ouverte, en mettant l’accent sur les ressources éducatives libres pour les groupes cibles. Elle a également pour but de sensibiliser localement, régionalement et nationalement à l’utilisation et aux pratiques de l’éducation ouverte et des ressources éducatives libres, ainsi qu’à l’intégration de méthodologies innovantes dans l’enseignement scolaire et universitaire.

La convention prévoit également l’implication des doctorants dans le domaine de l’éducation ouverte et des ressources éducatives libres pour aider à développer leurs parcours d’apprentissage et leurs recherches scientifiques, y compris pour les actions de mobilité. Elle vise également à encourager les enseignants, enseignants-chercheurs et doctorants à publier leurs propres outils et ressources. Enfin, elle encourage le renforcement des collaborations avec un certain nombre d’institutions internationales.

Cette convention a été signée par Pr Farid El Bacha, Président l’Université Mohammed V de Rabat par intérim et Dr Salim M. Almalik, Directeur Général de l’ICESCO, en présence des personnalités académiques et des experts marocains et étrangers.

