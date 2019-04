PARTAGER Signature d’une convention de partenariat entre l’Ecole Centrale Casablanca et AfricaLink

L’Ecole Centrale Casablanca a signé une convention avec AfricaLink, association d’entrepreneurs d’Afrique et d’Europe œuvrant à renforcer les liens économiques, culturels et sociaux entre les rives de la Méditerranée.

Cette convention, passée dans le cadre de la visite de la délégation de la Région AixMarseille au Maroc, vise à régir les échanges et la collaboration entre l’école et l’association au niveau de la formation supérieure et continue, des opportunités professionnelles en Europe et en Afrique ainsi que de la Recherche.

L’Ecole Centrale Casablanca poursuit activement le développement de son écosystème. Cette dernière convention en date, conclue sous le parrainage de Mme Vassal, Présidente de la métropole Aix-Marseille Provence, permettra à l’institut d’amplifier son rayonnement en Afrique et à fournir davantage d’opportunités à ses étudiants.

Pour l’Ecole Centrale Casablanca, cette collaboration permettra de mieux satisfaire les besoins en matière de qualifications et d’accélérer l’insertion professionnelle des étudiants. Les domaines et champs de collaboration portent sur 4 axes majeurs, soit la formation initiale et les stages, la Recherche, la formation des Cadres et le rayonnement en Afrique. Mme Ghita Lahlou, Directrice de l’Ecole Centrale Casablanca, a déclaré à ce sujet que « ces différents axes de collaboration reflètent la diversité et la complémentarité des compétences des deux institutions. La conclusion de ce partenariat permettra de mettre en œuvre une multitude d’actions conjointes en vue de favoriser l’éclosion d’un écosystème professionnel africo-européen. Notre objectif premier demeure le positionnement de l’Ecole Centrale Casablanca en tant que hub universitaire de très haut niveau. Cette perception se fonde avant tout sur les opportunités que nous créons et conférons à nos étudiants ».

De fait, AfricaLink sera désormais en mesure de proposer des stages, des missions et des projets aux élèves de l’école en Europe et en Afrique. La responsabilité de l’association ne se limite pas à l’encadrement estudiantin puisque AfricaLink pourra également contribuer à l’innovation des programmes académiques selon ses besoins et ceux de ses entreprises membres. En outre, Africalink proposera également des professionnels experts pour intervenir et servir les besoins de formation en 3ième année de cycle ingénieur. D’autre part, l’Ecole Centrale Casablanca pourra accompagner AfricaLink et ses membres pour répondre aux besoins de formation continue de leurs collaborateurs en Afrique. Elle assistera également le réseau de l’association dans leurs problématiques R&D à travers son système de chaires de Recherche. Enfin, l’école analysera les besoins de recrutement et assurera l’orientation de ses étudiants selon les besoins et les attentes de ces derniers.

LNT avec CdP