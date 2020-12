JAIDA, société de financement des institutions de microfinance agréée par Bank Al Maghrib, et la Fédération Nationale des Associations de Microcrédit (FNAM), ont signé, jeudi 24 décembre, une convention de partenariat visant à renforcer la relation stratégique entre les deux institutions et à développer des actions communes en matière d’accompagnement du secteur de la microfinance au Maroc.

Ce partenariat permettra aux deux institutions de renforcer leur coopération pour accompagner le développement et la croissance des institutions de microfinance; mutualiser leur expertise et procéder à des échanges réguliers d’information concernant notamment les évolutions du secteur de la microfinance et les meilleurs pratiques; collaborer afin de favoriser l’émergence et la pérennité de programmes de développement thématiques et régionaux et organiser des évènements conjoints liés au secteur de la Microfinance.

JAIDA et la FNAM s’engagent ainsi à renforcer le rôle de la Microfinance dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de l’Inclusion Financière en conjuguant leurs missions et leurs moyens afin de consolider l’impact du secteur du Microcrédit en accompagnant le développement économique et social du pays, explique-t-on dans un communiqué.