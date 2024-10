Le 2 octobre 2024, DAMANE CASH et RMA ont officialisé un partenariat stratégique visant à faciliter l’accès à des produits d’assurance inclusive pour les populations vulnérables au Maroc. Ce partenariat a donné naissance à une nouvelle offre, dénommée « Taaminate Damane », qui propose une gamme de produits d’assurance accessibles et adaptés aux besoins spécifiques des personnes ciblées.

La solution « Taaminate Damane » propose divers services, notamment le soutien financier aux familles en cas de décès de l’assuré, ainsi que le versement d’indemnités journalières en cas d’hospitalisation. Cette offre se distingue par une souscription simple et rapide, des tarifs abordables, et des délais de traitement des indemnisations considérablement réduits. Grâce à un réseau de distribution étendu, les produits de cette gamme sont facilement accessibles à travers tout le pays, garantissant ainsi un service de proximité adapté aux besoins des Marocains.

Ce partenariat entre DAMANE CASH et RMA s’inscrit dans une vision commune visant à promouvoir un secteur financier plus inclusif et à contribuer activement à la Stratégie Nationale de l’Inclusion Financière.

À propos de DAMANE CASH

DAMANE CASH, filiale du Groupe BANK OF AFRICA, est un acteur clé du secteur financier au Maroc. En tant qu’Établissement de Paiement du groupe, DAMANE CASH se distingue par son engagement en faveur de la proximité et de l’innovation. Avec plus de 3 000 points de service à travers le Royaume, l’entreprise propose une large gamme de services financiers visant à promouvoir l’inclusion financière.

À propos de RMA

RMA, filiale de O’Capital, est une compagnie d’assurance marocaine active depuis plus de 75 ans. Leader dans l’innovation et reconnue pour son expertise, RMA accompagne particuliers, professionnels et entreprises dans la protection contre les risques de la vie et dans la réalisation de leurs projets. Avec une approche centrée sur la simplicité, la rapidité et la sérénité, RMA continue à répondre aux besoins de ses assurés avec des solutions d’assurance modernes et adaptées.

LNT avec CdP

