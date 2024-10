Le 7 octobre 2024 à Rabat, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) et Bank Al-Maghrib ont conclu deux accords de partenariat. Ces accords portent respectivement sur l’exploitation des fonctionnalités techniques de la Carte Nationale d’Identité Électronique (CNIE) et sur la sécurité des sites de Bank Al-Maghrib ainsi que l’escorte des convois de fonds. Ces accords s’inscrivent dans le cadre de la consolidation des relations entre les deux institutions, conformément aux lois en vigueur, notamment la loi nº 04-20 relative à la CNIE et la loi nº 40-17 régissant le statut de Bank Al-Maghrib.

Le premier accord, intitulé « Protocole d’Accord pour l’habilitation de Bank Al-Maghrib à l’exploitation des fonctionnalités techniques de la CNIE », vise à renforcer les mécanismes de vérification d’identité. Cet accord permettra à Bank Al-Maghrib d’accéder, avec le consentement des usagers, aux données identitaires via la CNIE, que ce soit sur place ou à distance, facilitant ainsi la simplification des procédures et la digitalisation des services, tout en luttant contre la fraude à l’identité.

Le second accord, intitulé « Convention de Partenariat dans le domaine de la sécurité des sites et des convois de fonds », officialise la coopération existante entre la DGSN et Bank Al-Maghrib dans le domaine de la sécurité. Il vise à renforcer la protection des sites de l’établissement et à assurer l’escorte des convois de fonds et de valeurs. L’accord prévoit également des actions de sensibilisation et des exercices de simulation pour améliorer la coordination entre les deux parties.

LNT avec CdP

Partagez cet article :