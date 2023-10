Une déclaration d’intention sur l’autonomisation économique des femmes a été signée, lundi à Rabat, entre le ministère de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, le Programme du Golfe arabe pour le développement (AGFUND), le Bureau de la Coordinatrice résidente du système des Nations unies pour le développement au Maroc et Al Barid Bank.

Cette déclaration d’intention, dont la cérémonie de signature a été présidée par la ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Awatif Hayar et le président de l’AGFUND, SAR le prince Abdul Aziz bin Talal bin Abdul Aziz Al Saoud, vise à soutenir l’intégration des catégories vulnérables, en particulier les femmes en situation difficile, pour consacrer les fondements de l’État social, notamment à travers les grands chantiers ouverts, qui comprennent notamment la généralisation de la protection sociale à tous les citoyens, ainsi que la mise en place de réformes significatives dans les secteurs de la santé et de l’éducation, outre le Code de la famille.

Elle concerne les domaines de l’autonomisation des femmes, de l’inclusion financière, du soutien au développement de l’économie des soins, de la digitalisation et de l’amélioration de l’infrastructure pour la prise en charge de la petite enfance et des personnes en situation difficile, afin de soutenir les familles et de renforcer les liens familiaux.

Dans une déclaration à la presse, Mme Hayar a souligné que la signature de cette déclaration d’intention intervient en application des Hautes Orientations du Roi Mohammed VI. Elle s’inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre du programme gouvernemental visant à renforcer les fondements de l’Etat social, a-t-elle ajouté.

« En vue d’atteindre les objectifs du développement durable, en particulier le 5ème objectif relatif à la promotion de l’égalité entre les sexes, il est essentiel d’assurer l’autonomisation économique des femmes, notamment en réduisant la charge qui pèse sur elles au sein de la famille », a relevé la ministre.

Par la même occasion, a poursuivi Mme Hayar, un accord de partenariat a été signé entre l’AGFUND et l’UNICEF Maroc, dans le but de développer l’infrastructure de la petite enfance et la prise en charge des enfants, notamment en créant des crèches et en soutenant l’enseignement préscolaire.

Pour sa part, SAR le prince Abdul Aziz bin Talal bin Abdul Aziz Al Saoud, a affirmé que l’AGFUND oeuvrera avec le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille et d’autres ministères, ainsi qu’avec les acteurs de la société civile dans les domaines de l’éducation, de l’inclusion financière, de l’autonomisation des femmes et des enfants, du développement de la petite enfance et d’autres secteurs vitaux.

De son côté, la Coordonnatrice résidente des Nations Unies au Maroc, Nathalie Fustier, a noté que ce partenariat repose sur un engagement mutuel à développer des domaines clés d’intérêt commun, notamment la promotion des conditions de la femme et de la petite enfance, l’inclusion financière et la digitalisation, notant à cet égard que le Maroc œuvre à consolider sa position de pays leader en matière d’inclusion financière dans la région MENA.

Le président du directoire d’Al Barid Bank, Al Amin Nejjar, a quant à lui estimé que la signature de la déclaration d’intention sur l’autonomisation économique des femmes s’inscrit dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable, d’inclusion financière et développement de la petite enfance.

LNT avec MAP

Partagez cet article :