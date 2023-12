Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a signé, lundi à Rabat, des conventions avec des institutions nationales et internationales, en matière de lutte contre le sida, les hépatites et les infections sexuellement transmissibles.

Ces conventions ont été paraphées à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le Sida, célébrée au Maroc sous le slogan « le dépistage précoce pour une génération sans sida ». Outre le ministère de la santé et de la protection sociale, ces conventions ont été signées par le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), l’organisation des Nations-Unies, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme au Maroc, et d’autres organisations non gouvernementales.

Sur le plan national, une convention de partenariat a été scellée entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale et le CNDH, dans le cadre du lancement du premier Plan Stratégique National Intégré sur les droits de l’Homme liés au VIH, à la tuberculose et aux hépatites virales, dans le but de protéger les droits humains et de réduire la stigmatisation, la discrimination et les inégalités envers les personnes touchées.

Par ailleurs, une convention a été signée entre le ministère et les Nations Unis-Maroc, dans le cadre du lancement du plan conjoint du bureau de l’organisation au Maroc, visant à assurer une contribution stratégique et cohérente du système des Nations-Unies pour le Développement (SNUD) en appui à la riposte nationale au sida, afin de réduire les nouvelles infections à VIH et les décès qui y sont liés, et de limiter la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH, outre le renforcement de la gouvernance et du partenariat.

D’autre part, le ministère a paraphé une convention de subvention du Programme d’appui au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme au Maroc pour la période 2024-2026, pour un montant de plus de 21 millions d’euros, bénéficiant à plusieurs associations et organisations non gouvernementales, et visant l’accélération de la baisse du taux d’incidence et des décès liés à la tuberculose et l’intensification des interventions de prévention combinées du VIH en contribuant à la mise en place de système résilient et pérenne pour la santé.

Sur le plan régional, un nombre de Plans Stratégiques Régionaux Intégrés 2024-2030 ont été signés entre la Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies et les directions régionales de la Santé et de la Protection Sociale, en plus d’une convention de partenariat sur le dépistage communautaire du VIH et de l’hépatite virale C avec des organisations non gouvernementales.

