Siemens Healthineers, leader mondial des technologies médicales, annonce l’acquisition de l’activité de Techniques Sciences Santé SA (T2S Group) dédiée à l’installation et à la maintenance des équipements de radiothérapie Varian au Maroc. Cette opération stratégique marque une avancée majeure dans le positionnement de Siemens Healthineers Maroc, renforçant son rôle dans le secteur de la santé grâce à une offre élargie allant de l’imagerie diagnostique avancée aux traitements oncologiques vitaux.

Un engagement renforcé pour des soins de qualité

Cette acquisition témoigne de la volonté de Siemens Healthineers de fournir des solutions adaptées aux besoins spécifiques du marché marocain. Elle s’inscrit dans une stratégie globale visant à renforcer la présence directe de l’entreprise sur les marchés internationaux et à optimiser la distribution via des opportunités de vente croisée.

Depuis plus de 30 ans, T2S s’est imposé comme une référence dans les équipements et logiciels de traitement du cancer, notamment grâce à son partenariat avec Varian pour la radiothérapie. En intégrant ces solutions, Siemens Healthineers ambitionne d’accroître l’accessibilité des soins contre le cancer pour les patients marocains tout en garantissant des services de qualité.

Déclarations et vision stratégique

Gero Peters, Directeur général de Siemens Healthineers Maroc, a souligné l’importance de cette acquisition:

« Cette étape clé réaffirme notre engagement à faire progresser le secteur de la santé au Maroc. En intégrant les solutions de radiothérapie de Varian, nous renforçons nos capacités pour offrir aux patients marocains un meilleur accès aux traitements contre le cancer. »

Une étape clé pour l’innovation en santé

Cette initiative s’inscrit dans la mission de Siemens Healthineers de fournir des soins accessibles, innovants et de haute qualité. Elle illustre également l’ambition de l’entreprise d’élargir son offre et de répondre aux défis du secteur de la santé dans la région.

À propos de Siemens Healthineers

Siemens Healthineers est un leader mondial des technologies médicales, présent dans plus de 180 pays. L’entreprise se distingue par son engagement à améliorer l’accès aux soins, notamment dans les communautés sous-desservies, et à lutter contre les maladies graves grâce à des solutions innovantes alliant intelligence artificielle et technologies numériques.

Pour l’exercice fiscal 2024, Siemens Healthineers a enregistré un chiffre d’affaires de 22,4 milliards d’euros et compte environ 72 000 employés à travers le monde. Ses principales activités incluent l’imagerie, les diagnostics, le traitement du cancer et les thérapies mini-invasives.

Pour plus d’informations, visitez : www.siemens-healthineers.com.

