Siemens Healthineers Maroc a rejoint la communauté des entreprises certifiées Great Place To Work 2022, annonce un communiqué du groupe. La certification est effective depuis novembre 2022 pour une durée d‘un an.

Sur la base d’une enquête anonyme auprès de ses collaborateurs et d’un audit sur la culture de l‘entreprise, Siemens Healthineers a été certifié Great Place to Work pour l’année 2022-2023 au Maroc. L’entreprise a également été reconnue comme un employeur attractif en Allemagne, en Chine, en Inde et aux Etats-Unis.

Dans la droite ligne de la stratégie globale du groupe, Siemens Healthineers Maroc met tout en œuvre pour attirer et développer les meilleurs talents, selon le communiqué. L’entreprise accorde une attention particulière au bien-être de ses collaborateurs au travail, à leur développement de carrière et à leur épanouissement professionnel. Cette certification “Great Place to Work“, vient récompenser les efforts et les actions menées par l’entreprise envers son capital humain, affirme-t-on auprès de l’entreprise. Les conditions et le sens donné au travail effectué sont les deux plus importants facteurs de satisfaction des collaborateurs Dans le cadre de l’enquête menée par Great Place to Work, 74% des employés interrogés ont qualifié Siemens Healthineers Maroc de meilleur employeur. Le principal facteur de satisfaction est l’impact de leur travail et son apport pour la société. En plus de cela, de l’importance a été donnée par les collaborateurs à l’ambiance détendue et bienveillante, les conditions de travail et le management accessible et à l’écoute.

Les résultats de l’enquête témoignent de l’engagement de Siemens Healthineers Maroc pour le développement et le bien-être de ses collaborateurs. « Recevoir une distinction d’une organisation telle que Great Place to Work est une fierté pour l’ensemble de l’entreprise… Nous sommes convaincus que la performance passe d’abord par l’épanouissement dans son travail, nous nous y employons chaque jour » selon Gero Peters, Directeur Général de Siemens Healthineers Maroc.

