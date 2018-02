PARTAGER SIEL : L’édition 2018 touche à sa fin, avec un record d’affluence

La 24è édition du Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL), dont les activités ont pris fin dimanche, a enregistré une forte augmentation du nombre des visiteurs, qui est passé à 520.000, soit une progression de l’ordre de 50,72% par rapport à l’année précédente, indique un communiqué du ministère de la Culture et de la Communication.

Cette édition a été marquée par le choix de la République Arabe d’Égypte comme invitée d’honneur, note la même source, relevant que l’Egypte a été représentée par une délégation officielle, culturelle et artistique conduite par la ministre égyptienne de la Culture et composée de plusieurs écrivains, créateurs et représentants des institutions académiques et de recherche.

La 24ème édition du SIEL a connu la participation de plus de 700 exposants directs et indirects représentant 45 pays, et qui ont exposé plus de 125.000 titres, dont 52% ont été édités lors des trois dernières années, fait valoir le communiqué.

Les titres exposés ont couvert une variété de champs et domaines, la littérature s’étant accaparée une part de 21%, les livres pour enfants 16%, les sciences sociales 15%, et les religions 9%, précise-t-on.

Par ailleurs, les sciences exactes et appliquées ont été traitées par 8% des titres exposés, suivi de l’histoire et la géographie (7%), de la philosophie (6%), de l’économie et du droit (6%), des langues (6%) et des arts (2%).

Le ministère de la Culture et de la Communication a veillé à ce que la matière exposée reflète les valeurs de coexistence caractéristique du Maroc, écartant toute publication portant atteinte aux constantes du Royaume, dénigrant les religions, incitant à la haine, à la violence ou au racisme.

Le programme culturel de cette édition, qui a constitué un espace de débat libre et d’échange d’idées, a été marqué par la contribution du ministère de la Culture et de la Communication ainsi que d’un nombre important d’institutions nationales, de maisons d’édition, d’associations et de centres culturels.

Le nombre d’activités organisées dans le cadre de ce programme s’est élevé à 791, réparti entre séminaires, rencontres et cérémonies de signature, outre un programme pour les enfants, indique le communiqué, ajoutant que 1.566 participants représentant le Maroc ainsi que des pays arabes et étrangers ont pris part à ce programme.

LNT avec MAP