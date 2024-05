Le Prix national de la lecture, dans sa 10ème édition, a été décerné à dix lauréats, à l’occasion d’une cérémonie organisée, samedi à Rabat, dans le cadre du 29ème Salon international de l’édition et du livre (SIEL).

Initié par le Réseau de lecture au Maroc, en partenariat et avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et en collaboration avec les académies et directions relevant du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, cette cérémonie a été aussi marquée par la remise des prix aux 6 lauréats du « Prix national du meilleur club de lecture ».

S’exprimant à cette occasion, Rachida Roqy, présidente du Réseau, a indiqué que ce programme s’inscrit dans la continuité d’un travail de longue haleine amorcé depuis la création du Réseau et qui s’est traduit par l’ouverture de plusieurs antennes en vue de couvrir l’ensemble des régions du Royaume.

Aspirant à devenir une « communauté de savoir », le Réseau vise à renforcer l’implication de ses membres et à attirer davantage de lecteurs, le but ultime étant de promouvoir l’acte de lire notamment dans les zones rurales, a-t-elle poursuivi lors de cette cérémonie, à laquelle ont pris part des représentants du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire, ainsi que des cadres éducatifs et des acteurs culturels.

Pour sa part, Atika Hachimi, coordinatrice du Réseau, a fait remarquer que cette 10ème édition a connu la participation de 6.000 candidates et candidats de 300 établissements d’enseignement relevant de l’ensemble des Académies régionales, ainsi que de 45 étudiantes et étudiants des établissements universitaires.

Concernant le Prix du meilleur club de lecture, a-t-elle enchaîné, cette édition a vu la participation de 45 clubs, notant que les lauréats ont été sélectionnés sur la base de nombreux critères.

Lancé en février dernier, ce programme de lecture a débuté par l’organisation de compétitions à différents niveaux : local, provincial, régional et national, avec des candidatures soumises via un lien électronique.

Le Réseau de lecture au Maroc, créé en décembre 2013, dispose de 12 antennes couvrant cinq régions du Royaume. Il s’assigne pour principal objectif d’ancrer chez le citoyen l’habitude de lire, partant de la conviction que la lecture représente la porte d’entrée au monde du savoir qui demeure le principal levier de tout développement.

LNT avec MAP

