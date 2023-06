L’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine (INSAP) participe à la 28ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) de Rabat, organisée du 01 au 11 juin 2023, avec un programme riche et varié comprenant la présentation des publications, des conférences thématiques et des activités au profit des enfants.

A travers son stand, l’INSAP présentera ses publications dans les collections, « Bulletin d’archéologie marocaine » (BAM), « Villes et sites archéologiques du Maroc » (VESAM) et « Études et travaux d’archéologie marocaine » (ETAM), indique un communiqué conjoint du Département de la Culture relevant du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l’INSAP.

Ces recherches anthropologiques sont consacrées aux études et recherches archéologiques et anthropologiques effectuées dans différents sites et territoires du Royaume du Maroc depuis 1956, note le communiqué.

En plus de l’exposition de ces publications scientifiques au stand de l’INSAP, ajoute la même source, un documentaire sur les fouilles archéologiques y sera diffusé, outre l’exposition des répliques de découvertes de portée mondiale en l’occurrence les restes fossiles de l’homme d’Irhoud et la parure de Bizmoune.

De même, une table ronde sur les offres de formation du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication est prévue avec la participation du directeur de l’INSAP, Abdeljalil Bouzouggar.

Par ailleurs, des professeurs de cet Institut contribueront à des conférences sur des thématiques objet de recherches de terrain telles que « la présence juive au Maroc à travers les recherches archéologiques » (Pr Saghir Mabrouk), « guiliz : recherches pluridisciplinaires sur les origines des Almohades » (Pr Ahmed Salih Ettahiri) et « Matrimoine à portée matérielle et immatérielle : des tisserandes marocaines » (Pr Naima Chikhaoui).

Les enfants auront un entretien avec un archéologue dans le cadre des « Rendez- vous avec Oulad Bladi », poursuit le communiqué, notant que le pavillon d’enfants établi à l’entrée du SIEL sera marqué par l’exposition d’une frise sur le patrimoine à travers des vestiges de différentes périodes et des monuments phares du patrimoine d’hier et d’aujourd’hui pour mettre le lien entre le passé glorieux de notre civilisation et la valeur exceptionnelle de bâtiments d’aujourd’hui qui feront le patrimoine de demain.

LNT avec MAP

Partagez cet article :