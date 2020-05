PARTAGER Sidi Bernoussi et Hay El Mohammadi en tête des quartiers casablancais les plus touchés

Il est important de souligner dans un premier lieu qu’à Casablanca, en cette période ramadanesque de confinement, la circulation et les déplacements se font de la manière la plus normale. Comme si la vie commençait à reprendre son cours normal. Une ville qui se déconfine bien avant terme.

En effet, dans les banques, dans les marchés et les souikates et bien d’autres établissements publics et administratifs, l’affluence est importante. Certains ont même osé une bonne baignade à la plage d’Ain Diab le week-end dernier !

En voiture comme à pied, la capitale serait en train de reprendre la vie normale bien avant la date fatidique du 20 mai, même si les barrages de police, les contrôles et la présence des autorités publiques sont visibles pour faire respecter le confinement obligatoire, sinon rappeler que l’état de siège sanitaire est toujours de mise.

Dans une ambiance pareille, il faut constater aussi qu’à Casablanca, la cohabitation avec le Covid-19 est rentrée dans les esprits. Dans les espaces publics, les Bidaouis, une bonne partie en tous cas, mettent des masques, respectent la distanciation recommandée et se montrent vigilants et conscients de l’importance de l’hygiène.

Est-ce pour autant suffisant pour se prémunir du risque de contamination et partant limiter la propagation d’un virus aussi ravageur ? Pour le moment, rien n’est moins sûr. Le risque n’est pas à prendre à la légère.

Ceci étant, Casablanca reste en tête de peloton des contaminations avec 1326 cas confirmés sur les 5153 que compte le pays jusqu’à présent, selon les dernières statistiques du ministère de la Santé.

Sidi Bernoussi et Hay El Mohammadi sont les quartiers où le Coronavirus a fait le plus de contaminés à Casablanca, soit respectivement 299 et 227 cas. Ils sont suivis de près par Anfa, avec 199 cas. Hay Moulay R’chid vient après avec 100 cas, puis Ain Chock (87 cas), Ben M’sick (57 cas), El Fida (52 cas) et Hay Hassani (48 cas).

Au niveau de la Région Casa-Settat, Mohammédia enregistre le plus de cas confirmés, soit 56, Nouaceur (53 cas), suivie de Mediouna (50 cas), Settat (49 cas), El Jadida (15 cas) et Settat (14 cas).

Sidi Bennour et Benslimane restent les deux villes de la région qui sont toujours à l’abri du Covid-19, avec 0 cas.

Comme on le voit donc, surtout au niveau de Casablanca, si la vie est en train de reprendre son cours normal, cela ne devrait en aucun cas être synonyme de quelconque victoire contre le virus.

Car, la conciliation entre la vigilance et le déconfinement ne s’est toujours pas imposée comme étant une solution salvatrice contre le Covid-19.

Autrement dit, à un moment où les cas sont toujours en hausse, le ‘‘rester chez soi’’ se veut le seul moyen de limiter les dégâts.

Hassan Zaatit